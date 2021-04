Selon Reuters, la police canadienne a refusé l'ordre des autorités locales de procéder à des contrôles aléatoires dans le contexte de la vague de la COVID-19

Selon Reuters, la police canadienne a refusé l'ordre provincial de procéder à des contrôles aléatoires dans le contexte de la vague de la COVID-19, ("Canadian police refuse provincial order to make random stops amid COVID-19 surge”). Les forces de police de Toronto, d'Ottawa, de Hamilton, de Windsor et d'au moins 19 autres forces de police municipales en Ontario ont déclaré qu'elles ne procéderaient pas à des contrôles de véhicules ou à des contrôles individuels malgré l'ordre du gouvernement de le faire. Il semble que la résistance devienne de plus en plus spontanée. Même aux Etats-Unis, la population, malgré la propagande médiatique d'Etat, commence à refuser de se faire vacciner.