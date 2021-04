Selon The Guardian, les autorités sanitaires britanniques commencent à s'inquiéter du nombre de faux positifs des tests rapides et craignent que l'épidémie de test donne l'illusion d'une recrudescence de l'épidémie

Le test rapide de la Covid en Angleterre pourrait être restreint en raison de faux positifs.

Article originel : Rapid Covid testing in England may be scaled back over false positives

https://www.theguardian.com/world/2021/apr/15/rapid-covid-testing-in-england-may-be-scaled-back-over-false-positives

The Guardian, 15.04.21