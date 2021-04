Selon un sondage, les Etatsuniens estiment qu'Israël est un État d'apartheid et que les États-Unis devraient cesser de l'aider (Middle East Monitor)

Selon un sondage, les Etatsuniens estiment qu'Israël est un État d'apartheid et que les États-Unis devraient cesser de l'aider. Article originel : Israel is an apartheid state so US should stop aid, say Americans in poll Middle East Monitor, 1.04.21

Une nouvelle enquête a révélé une nouvelle preuve de la diminution du soutien à Israël aux États-Unis, un nombre croissant d'Etatsuniens déclarant qu'ils ne veulent pas que l'État sioniste soit un bénéficiaire majeur de l'aide étatsunienne. Le sondage a été réalisé après la publication d'un rapport du groupe israélien de défense des droits de l'homme B'Tselem, intitulé A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid". ("Un régime de suprématie juive du Jourdain à la Méditerranée : C'est l'apartheid").

Dans sa conclusion, B'Tselem a déclaré que le seuil permettant de définir Israël comme un régime d'apartheid avait été atteint et que cette détermination avait été faite en tenant compte de l'accumulation de politiques et de lois qui ont été conçues pour asseoir son contrôle sur les Palestiniens. Elle a cité la loi de 2018 sur l'État-nation juif, qui, selon les critiques, a formalisé l'apartheid dans le pays.

Réalisé par l'IRmep au début du mois de mars, le sondage demandait si, à la lumière du rapport de B'Tselem, Israël devait être un des principaux bénéficiaires de l'aide étatsunienne. Parmi les personnes qui ont répondu, 38,1 % ont déclaré qu'Israël ne devrait pas être l'un des principaux bénéficiaires de l'aide. Seuls 33 % ont déclaré qu'il devrait continuer à recevoir 3,8 milliards de dollars par an de Washington.

Les différences sont encore plus marquées si l'on considère la situation au niveau régional : 43,4 % des personnes interrogées dans le nord-est des États-Unis, 39,1 % dans le centre-ouest et 36,2 % dans l'ouest ont déclaré qu'un tel niveau d'aide étatsunienne devrait cesser. Avec 36,1 %, les personnes interrogées dans le sud des États-Unis sont les plus susceptibles de vouloir que l'aide à Israël se poursuive.



Le sondage a été réalisé avant la conférence annuelle IsraelLobbyCon du 17 et 24 avril, qui a pour thème cette année "Mettre fin au soutien étatsunien à l'apartheid israélien ?". L'IRmep et le Washington Report on Middle East Affairs co-organisent l'événement pour "explorer les dernières recherches, innovations et tactiques pour contrer les politiques néfastes du lobby israélien aux Etats-Unis et dans le monde".

Le sondage de l'IRmep est la dernière indication que, de plus en plus, les citoyens étatsuniens semblent croire que la discrimination systémique et l'apartheid de l'État colonisateur devraient avoir des conséquences. Les gouvernements étatsuniens successifs, cependant, continuent de penser le contraire.