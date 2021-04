Seules les personnes VACCINÉES seront sauvées ? Confusion après que le premier ministre de Saint-Vincent a déclaré que seules les personnes ayant reçu le vaccin contre la Covid pourront fuir le VOLCAN sur les navires de croisière (RT)

Seules les personnes VACCINÉES seront sauvées ? Confusion après que le premier ministre de Saint-Vincent a déclaré que seules les personnes ayant reçu le vaccin contre la Covid pourront fuir le VOLCAN sur les navires de croisière.

Article originel : Only the VACCINATED will be saved? Confusion after St. Vincent PM says only those with Covid jab can flee VOLCANO on cruise ships

RT, 10.04.21