Troisième nuit de violences consécutive à Creil: les policiers attaqués depuis les toits des immeubles (Sputniknews)

Jeudi 1er avril, Creil (Oise) a été le théâtre de violences urbaines pour la troisième nuit consécutive, relate Le Parisien. Vers 21 heures, la police a saisi une vingtaine de cocktails Molotov. Quelques instants plus tard, un incendie de poubelles a été signalé, et les pompiers sont intervenus, protégés par les policiers. Ces derniers ont été ciblés par des tirs de mortiers d’artifice et autres projectiles...

... Vente interdite

Les violences à Creil avaient débuté mardi 30 mars, après que les participants à un barbecue sauvage ont été dispersés par les forces de l’ordre. Le soir même, appelés pour un incendie, les policiers ont été accueillis par des tirs nourris de mortiers d’artifice. Des faits similaires ont été constatés à Clermont (Oise). Les affrontements ont repris à Creil le lendemain, impliquant mortiers d’artifice, jets de pierre et de cocktails Motolov.

La préfecture de l’Oise a réagi ce vendredi 2 avril, publiant un arrêté interdisant la vente, le transport et l’utilisation «d’artifices de divertissement des catégories deux à quatre» dans la ville à partir de samedi, et ce jusqu’au 3 juin. Au total, trois policiers ont été blessés, un chaque jour, durant ces violences.

