Risque plus grand que le bénéfice - pourquoi vaccinent-ils ? (Wodarg.com)

Un préjudice plus grand que l'avantage - pourquoi le font-ils ?

Article originel : Schaden größer als Nutzen-weshalb tun sie das?

Par le Dr Wolfgang Wodarg*

Wodarg.com 2.4.2021



Une analyse des rapports de réactions indésirables aux médicaments en Europe enregistrés dans la base de données de l'EMA d'avril 2020 à mars 2021 dresse un tableau résolument alarmant. Pourtant, la campagne de vaccination inutile se poursuit obstinément. Il s'agit de cadavres - et de plus en plus de cadavres !



Pour prévenir une seule infection bénigne, il faudrait "vacciner" plus de 140 personnes (NNV) - ou si nous "vaccinions" 60 millions de citoyens allemands, il n'y aurait que 425 500 infections bénignes de moins avec des tests PCR positifs en Allemagne. Cela représente moins d'un pour cent de la population. Les autres sont pour la plupart immunisés de toute façon (ancienne immunité croisée). Tout cela n'a aucun sens !

Au cours de la période d'avril 2020 à décembre 2020, les effets indésirables enregistrés ont fluctué dans un couloir allant de 9 418 à 12 567 déclarations, en moyenne 10 847 effets indésirables ont été enregistrés au cours de chacun de ces mois.

En janvier 2021, ce nombre est passé à 27 242. En février 2021 et mars 2021, le nombre d'événements indésirables signalés était de 52 183 et 52 165, respectivement, soit une multiplication par cinq des événements indésirables au cours des deux derniers mois par rapport à la moyenne de l'année 2020 de Corona.



Tout le monde parle d'AstraZeneca, mais les autres ne sont-ils pas pires ?

Un examen attentif des cas signalés montre que ce sont exclusivement les nouveaux "vaccins" contre le SRAS-CoV-2 qui ont provoqué cette augmentation massive.



En examinant de plus près les données brutes, on constate que c'est principalement la préparation d'ARNm de BioNTech/Pfizer qui est à l'origine du nombre élevé d'effets secondaires. Le nombre d'effets secondaires signalés pour le "vaccin" Moderna est nettement inférieur, et le nombre d'événements indésirables pour AstraZeneca semble être encore plus faible, selon la base de données.

Étant donné qu'une corrélation avec les différents collectifs "vaccinés" (personnes âgées, personnel soignant, femmes, hommes ?) et le nombre de doses utilisées ici dans chaque cas n'est pas possible de manière différenciée, des risques particuliers peuvent être cachés. À mon avis, il s'agit d'une négligence grave pour une "vaccination" génétique expérimentale de masse, qui a été observée pendant une période beaucoup trop courte avant son approbation, puisque les risques possibles, par exemple de formation de thrombus (voir ci-dessous), sont connus des responsables du gouvernement et de l'IPE.

La base de données de l'EMA sous-estime certainement le risque. Régulièrement, seuls environ 3 % des effets indésirables réels des médicaments sont signalés aux autorités. La plateforme d'information du Comité Corona 2020News sait, entre autres grâce au rapport du lanceur d'alerte de la maison de retraite de Berlin (The terrible dying after the vaccination), que même les décès en lien temporel étroit avec la vaccination ne sont pas signalés car ils sont souvent interprétés à tort comme des événements liés à la COVID-19. 2020News a également appris, concernant des hôpitaux tels que l'hôpital universitaire de Würzburg, que les employés vaccinés ne signalent pas leurs effets secondaires, dont certains sont graves. Les congés de maladie après la vaccination sont fréquents.

Dans plusieurs pays, le vaccin d'AstraZeneca a été au moins temporairement suspendu ou n'est plus administré aux femmes de moins de 55 ans en raison d'un nombre inhabituel de décès attribués à une thrombose veineuse cérébrale. On ne sait pas exactement ce qui a entraîné autant d'effets secondaires avec les autres "vaccins".

Peut-être motivé par le désir d'autoriser la poursuite de la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca malgré sa mauvaise réputation croissante, un changement de nom a eu lieu : Le vaccin d'AstraZeneca s'appelle désormais VAXZEVRIA. (Texte largement adapté de News2020)

