Une majorité d'adultes non infectés présentent une réactivité préexistante des anticorps contre le SRAS-CoV-2 (Journal of Clinical Investigation)

Une majorité d'adultes non infectés présentent une réactivité préexistante des anticorps contre le SRAS-CoV-2 Article originel : A majority of uninfected adults show pre-existing antibody reactivity against SARS-CoV-2 Par Abdelilah Majdoubi, Christina Michalski, Sarah E. O'Connell, Sarah Dada, Sandeep R. Narpala, Jean P. Gelinas, Disha Mehta, Claire Cheung, Dirk F.H. Winkler, Manjula Basappa, Aaron C. Liu, Matthias Görges, Vilte E. Barakauskas, Michael A. Irvine, Jennifer Mehalko, Dominic Esposito, Inna Sekirov, Agatha N. Jassem, David M. Goldfarb, Steven Pelech, Daniel C. Douek, Adrian B. McDermott, et Pascal M Lavoie. Journal of Clinical Investigation, 15.03.21

Résumé :



Une réactivité croisée préexistante au SRAS-CoV-2 peut exister en l'absence d'exposition virale préalable. Cependant, ce phénomène a été difficile à quantifier au niveau de la population en raison de l'absence de seuils de séro-réactivité définis de manière fiable. À l'aide d'une approche orthogonale des tests d'anticorps, nous avons estimé qu'environ 0,6 % des adultes non triés de la région métropolitaine de Vancouver, au Canada, entre le 17 mai et le 19 juin 2020, présentaient des preuves évidentes d'une infection antérieure par le SRAS-CoV-2, après ajustement des résultats des tests faussement positifs et faussement négatifs. À l'aide d'un test multiplex très sensible et de seuils positifs/négatifs établis chez les nourrissons chez qui les anticorps maternels ont diminué, nous déterminons que plus de 90 % des adultes non infectés présentaient une réactivité des anticorps contre la pointe, le domaine de liaison au récepteur (RBD), les domaines N-terminaux (NTD) ou la protéine de la nucléocapside (N) du SRAS-CoV-2. Cette séro-réactivité était uniformément répartie selon l'âge et le sexe, elle était corrélée à la réactivité des coronavirus circulants et elle était partiellement supplantée par la protéine de pointe (spike) des coronavirus circulants solubles. À l'aide d'un réseau de cartographie peptidique personnalisé pour le SRAS-CoV-2, nous avons constaté que la réactivité de l'anticorps était largement liée au pic et à des protéines virales non structurelles conservées. Nous en concluons que la plupart des adultes présentent une réactivité croisée préexistante des anticorps contre le SRAS-CoV-2, ce qui justifie l'étude de l'impact que cela peut avoir sur la gravité clinique des réponses vaccinales à la COVID-19 ou au SRAS-CoV-2.