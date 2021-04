Une méta-analyse de 570 études retrouve une efficacité de l'Ivermectine comme traitement précoce de la Covid. D'autres traitements sont également évalués (Vitamine D, Zinc, Hydroxychloroquine, Remdesivir, Vitamine C...) mais ne retrouvent pas d'efficacité similaire par rapport au nombre d'études et de patients inclus dans ces études. Toutefois, l'hydroxychloroquine reste le médicament le plus étudié (des dizaines d'études avec le plus grand nombre de patients) et montre une bonne efficacité en traitement précoce selon cette méta-analyse hormis sur le taux de mortalité sauf si l'hydroxychloroquine a été administrée précocément. Sur les 570 études, 429 présentent des résultats comparés à un groupe témoin, 377 sont des études de traitement et 52 analysent les résultats sur la base des taux sériques.



Consulter les résultats de la méta-analyse en cliquant sur le lien ici.