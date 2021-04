Une nouvelle étude d'Oxford confirme un pic d'infections après la vaccination (Lockdown Sceptics)

Une nouvelle étude d'Oxford confirme un pic d'infections après la vaccination Article originel : New Oxford Study Confirms Spike in Infections Following Vaccination Lockdown Sceptics, 24.04.21

Nous avons été accueillis par de bonnes nouvelles hier. Une nouvelle étude de l'Université d'Oxford sur la population britannique, basée sur l'enquête sur les infections de l'ONS, montre que chez les personnes entièrement vaccinées, les infections asymptomatiques ont diminué de 70 % et les infections symptomatiques de 90 %. L'article est publié dans le Telegraph :

Dans la première grande étude réelle de l'impact de la vaccination sur la population générale, les chercheurs ont découvert que le déploiement de la vaccination a un impact majeur sur la réduction des cas symptomatiques et asymptomatiques.

Sarah Walker, professeur de statistiques médicales et d'épidémiologie à Oxford et enquêtrice en chef de l'enquête COVID-19 de l'Office for National Statistics, a déclaré que la Grande-Bretagne était "passée d'une pandémie à une situation endémique", où le virus circule à un niveau faible et largement contrôlable dans la communauté.

La nouvelle étude, basée sur des prélèvements de gorge effectués sur 373 402 personnes entre le 1er décembre de l'année dernière et le 3 avril, a révélé que trois semaines après l'administration d'une dose du vaccin Pfizer ou AstraZeneca, les infections symptomatiques ont diminué de 74 % et les infections asymptomatiques de 57 %.

Après deux doses, les infections asymptomatiques avaient diminué de 70% et les infections symptomatiques de 90%.





Mais est-ce bien ce que l'on croit ? La semaine dernière, j'ai écrit sur des études sur les vaccins qui présentent des problèmes flagrants que tout le monde, y compris les auteurs, semble se contenter de passer sous silence. Malheureusement, il semble qu'il en soit de même pour cette étude.

Voici l'un des chiffres clés. Regardez le diagramme A en haut à gauche. Les points représentent le taux d'infection dans sept groupes différents de personnes définies par le temps écoulé avant ou après la vaccination et par le fait qu'elles aient ou non déjà eu la Covid.