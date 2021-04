Une nouvelle étude de l'Université d'Oxford rapporte que le risque de thrombose veineuse cérébrale avec AstraZeneca est le même qu'avec les autres vaccins et reste très faible

Une nouvelle étude de l'Université d'Oxford rapporte que le risque de thrombose veineuse cérébrale (CVT, c.-à-d. Caillots sanguins dans le cerveau) après les vaccinations covid est environ 8 à 10 fois plus faible qu'après la maladie covid (4 à 5 par million contre 39 pour million). De plus, l'étude indique que le risque de CVT est en fait similaire après les vaccins AstraZeneca (adénovecteur) et Pfizer et Moderna (ARNm).

Mais l'étude surestime le risque de CVT après covid, car l'analyse était basée sur un réseau américain de dossiers de santé comprenant «des hôpitaux, des soins primaires et des prestataires spécialisés», alors que la plupart des personnes atteintes de covid légère ne consultent pas un médecin ou un hôpital. De plus, l'étude sous - estime le risque de CVT après les vaccinations, car elle a inclus toutes les personnes ayant reçu «une première dose du vaccin», alors que les effets secondaires sont généralement plus sévères après la deuxième dose.

En ajustant ces deux biais, le risque de CVT après une vaccination complète pourrait être égal ou supérieur au risque après covid lui-même. La principale différence est que la CVT causée par la covid affecte principalement les personnes âgées avec plus de comorbidités (comme le confirme l'étude d'Oxford), alors que la CVT causée par les vaccins affecte également, et peut-être plus encore, les personnes jeunes et en bonne santé (c'est pourquoi cela a été remarqué) . En d'autres termes, les vaccins peuvent provoquer des symptômes de covid sévère chez les jeunes à très faible risque de covid sévère.

De plus, la thrombose veineuse cérébrale confirmée n'est pas du tout une cause majeure de décès après les vaccinations covid. Les principales causes de décès post-vaccination, selon les systèmes officiels de notification , sont les `` troubles généraux '', les `` troubles cardiaques '' (par exemple, insuffisance cardiaque, crises cardiaques), les `` troubles du système nerveux '', les `` troubles respiratoires '' (par exemple poumon) et les «troubles vasculaires» généraux.