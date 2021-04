USA. 246 résidents vaccinés diagnostiqués avec la COVID ; 3 morts, dans le Michigan (The Detroit News)

246 résidents vaccinés diagnostiqués avec la COVID ; 3 morts, rapportés dans le Michigan

Par Mark Hicks

The Detroit News



Pas moins de 246 résidents du Michigan considérés comme entièrement vaccinés contre la COVID-19 ont été diagnostiqués ultérieurement avec le virus, et trois sont décédés, ont confirmé lundi les autorités de l'État.

Les cas ont été signalés entre le 1er janvier et le 31 mars, et les 246 personnes ont eu un test positif 14 jours ou plus après la dernière dose de la série de vaccins, a déclaré Lynn Sutfin, une porte-parole du Michigan Department of Health and Human Services, dans un courriel.

"Certaines de ces personnes pourraient finalement être exclues de cette liste en raison de la persistance d'un test positif suite à une infection récente avant d'avoir été complètement vaccinées", a-t-elle ajouté...

