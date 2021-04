Vaccination Covid obligatoire. Un médecin écrit au BMJ et évoque une "dystopie totalitaire nazie" et se plaint des effets secondaires importants et du manque d'efficacité des vaccins

Les médecins doivent-ils avoir le vaccin contre la covid-19 ?

Article originel : Do doctors have to have the covid-19 vaccine?

Par K Polyakova

British Medical Journal, 2.04.21

BMJ 2021;372:n810

Cher rédacteur

J'ai reçu plus de vaccins dans ma vie que la plupart des gens et j'ai une grande expérience personnelle et professionnelle de cette pandémie, ayant géré un service pendant les deux premières vagues et toutes les contingences qui en découlent.

Néanmoins, ce qui me préoccupe actuellement, c'est l'incapacité à rendre compte de la réalité de la morbidité causée par notre programme de vaccination actuel au sein des services de santé et du personnel. Les niveaux de maladie après la vaccination sont sans précédent et le personnel tombe très malade, certains présentant des symptômes neurologiques, ce qui a un impact énorme sur le fonctionnement des services de santé. Même les jeunes et les personnes en bonne santé sont absentes pendant des jours, voire des semaines, et certaines nécessitent un traitement médical. Des équipes entières sont retirées alors qu'elles allaient se faire vacciner ensemble.

La vaccination obligatoire dans ce cas est stupide, non éthique et irresponsable lorsqu'il s'agit de protéger notre personnel et la santé publique. Nous sommes dans la phase volontaire de la vaccination, et nous encourageons le personnel à prendre un produit non homologué qui a un impact sur leur santé immédiate, et j'ai une expérience directe du personnel qui a contracté le Covid APRÈS la vaccination et l'a probablement transmis. En fait, il est clairement indiqué que ces produits vaccinaux n'offrent pas d'immunité et n'empêchent pas la transmission. Dans ce cas, pourquoi le faisons-nous ? Il n'existe pas de données longitudinales sur la sécurité (au mieux quelques mois d'essais) et ces produits ne sont homologués qu'en urgence. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas d'effets indésirables longitudinaux auxquels nous pourrions être confrontés et qui pourraient mettre en danger l'ensemble du secteur de la santé ?



La grippe est une cause de mortalité annuelle massive, elle inonde le système de santé, elle tue les jeunes, les personnes âgées et les personnes souffrant de comorbidité, et pourtant, les gens peuvent choisir de recevoir ou non ce vaccin (qui existe depuis longtemps). Et vous pouvez énumérer un grand nombre d'autres exemples de vaccins qui ne sont pas obligatoires et qui protègent pourtant contre des maladies plus graves.

La coercition et l'imposition de traitements médicaux à notre personnel, aux membres du public, en particulier lorsque les traitements sont encore en phase expérimentale, relèvent résolument d'une dystopie totalitaire nazie et sont très éloignées de nos valeurs éthiques en tant que gardiens de la santé.

Moi-même et toute ma famille avons eu la COVID. Ainsi que la plupart de mes amis, parents et collègues. J'ai récemment perdu un membre de ma famille relativement jeune, atteint de comorbidités, d'une insuffisance cardiaque résultant de la pneumonie causée par la Covid. Malgré cela, je ne me rabaisserais jamais à accepter que nous abandonnions nos principes libéraux et la position internationale sur la souveraineté corporelle, le choix libre et éclairé et les droits de l'homme, et que nous soutenions une coercition sans précédent des professionnels, des patients et des personnes pour qu'ils reçoivent des traitements expérimentaux dont les données de sécurité sont limitées. Cette situation et les politiques qui l'accompagnent représentent un plus grand danger pour notre société que tout ce à quoi nous avons été confrontés l'année dernière.

Qu'est-il advenu du principe "mon corps, mon choix" ? Qu'est-il advenu du débat scientifique et ouvert ? Si je ne prescris pas d'antibiotique à un patient qui n'en a pas besoin car il est en bonne santé, suis-je un anti-antibiotique ? Ou un négationniste des antibiotiques ? N'est-il pas temps que les gens réfléchissent vraiment à ce qui nous arrive et où tout cela nous mène ?