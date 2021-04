Vaccins contre la COVID-19 : doit-on s'inquiéter du risque de maladie aggravée chez les personnes vaccinées ? (Vidal.fr)

Anticorps facilitants, ADE (antibody-dependent enhancement – aggravation dépendante des anticorps) ou VAED (vaccine-associated enhanced disease - maladie aggravée par la vaccination). Depuis le début de la pandémie de COVID-19 et la course au vaccin, ces concepts ont été brandis comme autant d’épouvantails.Avec un seuil d’efficacité minimal des vaccins contre la COVID-19 fixé à 50 % par les agences de régulation , l’hypothèse mérite d’être étudiée, d’autant plus que, ce qui, avec un tel seuil minimal d'efficacité, pourrait advenir chez un pourcentage non négligeable de personnes vaccinées.

Nous vous proposons une, qu’ils soient observés après une primo-infection ou après une vaccination. De nombreux exemples existent : dengue, bronchiolite du nourrisson, rougeole, infections à virus Zika, Ebola, VIH, péritonite infectieuse féline, SRAS, MERS, etc. Qu’avons-nous appris de ces infections virales ? Quels sont les mécanismes de l’ADE ? Quels sont les facteurs qui la favorisent ?La publication récente d’un article en preprint mettant en évidence, in vitro,, en particulier dans le sérum de patients atteints de formes graves, oblige à se pencher sur cette question complexe. Quels éléments de stratégie vaccinale pourraient réduire le risque de forme aggravée chez les personnes insuffisamment protégées par la vaccination ?

Depuis le début de la pandémie COVID-19 et les premières évocations de possibles vaccins, deux mots sont fréquemment revenus sur les lèvres des vaccinologues : « anticorps facilitants ». Ceci fait référence à la présence, après une primo-infection ou une vaccination, d'anticorps capables d'aggraver une éventuelle (ré)infection. Ce phénomène a été décrit pour diverses infections virales, dont le SRAS après des essais de vaccination dans des modèles animaux. Cependant, sous l'appellation un peu fourre-tout d'anticorps facilitants, se cachent en fait au moins deux réalités biologiques distinctes.



L'aggravation dépendante des anticorps, un concept aux multiples facettes

L'aggravation dépendante des anticorps (ADE, antibody-dependent enhancement) est un large concept qui survient en lien avec certaines infections virales, lors de réinfection ou de primo-infection, en dépit d'une vaccination. Elle peut être divisée en deux entités distinctes selon sa cause. Ainsi, on distingue :

- la « maladie aggravée associée à l'infection (initiale) » (IAED, infection-associated enhanced disease) ;

- et la « maladie aggravée associée à la vaccination » (VAED, vaccine-associated enhanced disease).

ADE stricto sensu où des complexes antigènes-anticorps facilitants se fixent sur les récepteurs FcgammaRII (CD32) de la membrane de cellules immunitaires (essentiellement soit uneoù des complexes antigènes-anticorps facilitants se fixent sur lesde la membrane de cellules immunitaires (essentiellement des monocytes, des macrophages et des cellules dendritiques, parfois des lymphocytes B ), ce qui favorise leur infection par le virus en cause ;

troubles de l'immunité cellulaire, avec infiltration de certains organes (poumon, foie, par exemple) par des lymphocytes, des monocytes et, surtout, des éosinophiles en grand nombre. Dans le contexte de la VAED, les immunologistes ont, pendant des années, associé ces troubles à une réponse vaccinale soit desde certains organes (poumon, foie, par exemple) par des lymphocytes, des monocytes et, surtout, desen grand nombre. Dans le contexte de la VAED, les immunologistes ont, pendant des années, associé ces troubles à une réponse vaccinale de type Th2 (IL-4, de type allergique), mais des travaux plus récents semblent pointer vers une réponse de type Th17 (IL-6, IL-17, plus proche des réactions auto-immunes).

complément, observée, par exemple, dans Parfois, la maladie aggravée est due à une ADE particulière, qui met en jeu le, observée, par exemple, dans l'infection par le VIH ou celle due au virus West Nile





L'ADE n'est pas toujours délétère

Parfois, une réaction de type ADE peut se révéler bénéfique en améliorant la réponse vaccinale contre un virus de la même famille. Par exemple, les sujets vaccinés contre l'encéphalite japonaise

De la même manière, Parfois, une réaction de type ADE peut se révéler bénéfique. Par exemple, les sujets vaccinés contre l' répondent plus fortement à un vaccin vivant inactivé contre la fièvre jaune (tout deux des flavivirus) : les anticorps croisés issus de la première vaccination facilitent la pénétration du virus inactivé de la fièvre jaune dans les cellules cibles.De la même manière, la meilleure immunité obtenue par le vaccin contre la dengue chez les personnes séropositives pour cette maladie pourrait être liée à un phénomène de type ADE.





Quelles sont les infections virales qui donnent parfois lieu à des réinfections plus sévères (IAED) ?

L'exemple le mieux décrit d'aggravation associée à l'infection initiale (IAED) concerne la dengue. Cette maladie est due à un flavivirus présentant 4 sérotypes. Lors de réinfection par un sérotype différent de celui à l'origine de la primo-infection,

Cette réinfection aggravée de la dengue semble liée à la présence d'anticorps peu spécifiques (correspondant au sérotype de l'infection initiale) et en quantité insuffisante. En effet, quels que soient les sérotypes impliqués, des taux élevés d'anticorps neutralisants contre un sérotype semblent protéger de l'IAED après l'infection par un autre sérotype.

Autre exemple d'IAED, la péritonite infectieuse féline (PIF), due à un coronavirus qui pourrait avoir émergé chez le chat au milieu du XXe siècle. Dans cette espèce, l'administration de sérum de chats fortement séropositifs pour la PIF à des chatons séronégatifs provoque

In vitro, un effet de type ADE a été observé à partir de sérums de patients convalescents d'autres infections par des virus comme

L'ADE dans le contexte de la COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, il n'existe pas de preuves d'IAED clinique sérologiquement confirmée à ce jour. Un seul

In vitro, une l'existence d'anticorps facilitants, en particulier chez les personnes ayant souffert de formes sévères de COVID-19. Dans ce travail, le sérum de ces personnes a facilité la pénétration de SARS-CoV-2 dans des lymphocytes B exprimant le récepteur FcgammaRII (cellules Raji, K562 et lymphocytes B naturels). Des anticorps facilitants ont été identifiés dans les sérums de 8 % des patients atteints de formes modérées (N=205) et 76 % des malades ayant exprimé une forme grave (N=17). Un anticorps contre le RBD de la protéine S a été isolé, qui semblait particulièrement facilitant sur les cellules Raji (ce qui contredit l'idée selon laquelle cet épitope serait moins enclin à engendrer une ADE, voir ci-dessus).

Quels sont les exemples de VAED hors infections à coronavirus (CoV) ?

Dans le contexte du développement de vaccins contre la COVID-19, la forme d'ADE la plus pertinente est bien sûr celle qui peut survenir à l'issue d'une vaccination (VAED).

Hors CoV, plusieurs exemples de VAED ont été décrits :

lors de vaccination contre la bronchiolite du nourrisson (VRS, vaccin inactivé), dans les années 1960, des nourrissons âgés de 6 à 11 mois vaccinés ont présenté des formes sévères (dont deux décès). Passé l'âge de 2 ans, cette VAED disparaissait. À ce jour, il n'est cependant pas certain que cette VAED soit due à une ADE stricto sensu. En effet, l'histologie pulmonaire indiquait plutôt une inflammation alvéolaire exacerbée avec accumulation de complexes antigènes-anticorps et de complément. Il pourrait plutôt s'agir d'une réaction de type Th2 amplifiée par l'infection post-vaccinale, ou de type Th17.

lors de vaccination contre la rougeole (vaccin inactivé), des enfants vaccinés ont développé des formes aggravées avec fièvre élevée, rash et pneumonie.

dengue d'enfants âgés de 2 à 8 ans, séronégatifs pour cette maladie, s'est traduite par ni suffisante (pas de cas de VAED les 2 premières années après la vaccination), ni suffisamment spécifique (sérotypes différents), augmentant ainsi le risque d'ADE. Mais cela n'est pas une certitude en l'absence de critères objectifs permettant de différencier une éventuelle VAED d'un échec vaccinal. Néanmoins, cette vaccination est désormais réservée aux enfants de plus de 9 ans, souvent séropositifs en zone endémique. la vaccination contre lad'enfants âgés de 2 à 8 ans, séronégatifs pour cette maladie, s'est traduite par des formes aggravées 3 ans après la vaccination , dont une quinzaine de décès. L'hypothèse est que leur immunité humorale résiduelle n'était(pas de cas de VAED les 2 premières années après la vaccination),(sérotypes différents), augmentant ainsi le risque d'ADE. Mais cela n'est pas une certitude en l'absence de critères objectifs permettant de différencier une éventuelle VAED d'un échec vaccinal. Néanmoins, cette vaccination est désormais réservée aux enfants de plus de 9 ans, souvent séropositifs en zone endémique.

Point important, comme pour les expériences in vitro, ces mises en évidence de VAED dans des modèles animaux souffrent du fait que les challenges viraux post-vaccination sont faits avec des inoculats d'une taille très supérieure à celle de l'infection naturelle. Ce challenge massif empêche donc d'extrapoler à l'homme les données obtenues sur les animaux.





Quelles évidences de VAED dans les infections à coronavirus ?

Dans le les chatons vaccinés sont morts plus rapidement que des chatons ayant reçu le virus de la vaccine non modifié. Les mécanismes de cette VAED ne font pas consensus.

Dans le cadre des essais vaccinaux contre le MERS (MERS-CoV), une VAED a été observée

Quelles conséquences pour le développement d'un vaccin contre la COVID-19 ?

Les données disponibles sur la présence d'ADE dans diverses infections virales, associées à celles issues de la recherche sur le SRAS et le MERS, mettent en valeur plusieurs éléments importants pour définir



1 – Éviter la survenue de concentrations suboptimales d'anticorps neutralisants

Parce qu'il semble que le risque d'ADE soit en lien direct avec la quantité et l'affinité des anticorps circulants (plutôt que le fait d'anticorps inhabituels ou non neutralisants), il est indispensable que la vaccination aboutisse à des taux élevés d'anticorps fortement neutralisants, de manière durable, en particulier chez les personnes âgées souvent



2 – Orienter la réponse vaccinale vers un type Th1 plutôt que Th2 ou Th17

Après une vaccination, les phénomènes d'ADE semblent relever d'une réaction immunitaire de type Th17 et, peut-être, Th2. Il semble donc prudent de veiller à orienter cette réaction vers un profil Th1 (IL-12, contre les pathogènes intracellulaires). Pour cela, le choix d'un adjuvant est essentiel. Certains adjuvants sont en effet connus pour orienter vers une réponse Th1, d'autres plutôt vers une réponse de type Th2.

3 – Favoriser le développement d'une immunité cellulaire spécifique

Diverses études ont suggéré que l'immunité cellulaire spécifique obtenue après vaccination pourrait jouer un rôle dans le contrôle des phénomènes d'ADE. Par exemple,

De nouveau, le choix judicieux d'un adjuvant pourrait contribuer à renforcer la réponse cellulaire au vaccin. Par exemple, paludisme ou l'hépatite B.



4 – Étudier l'effet des immunités croisées dirigées contre les coronavirus des rhumes

Parce que la présence d'anticorps de faible affinité peut représenter un risque de développer une ADE, il serait préférable que les essais vaccinaux en cours contre la COVID-19 explorent l'influence de l'immunité croisée contre les coronavirus des rhumes dans la réponse vaccinale et dans l'éventuelle apparition d'ADE. À notre connaissance, aucun des études de phase III en cours n'a envisagé cette possibilité.



5 – Mettre en place des mesures de surveillance efficaces pendant les essais de phase III et en post-commercialisation

Au vu des données sur les essais vaccinaux autour du SRAS, il est indispensable de mettre en place une surveillance d'une éventuelle ADE dans les essais vaccinaux de la COVID-19.

Avec un taux de protection minimal des vaccins contre la COVID-19

Avec cette crainte, la FDA (Food and Drug Administration) a d'au moins 5 cas de formes sévères de COVID-19 dans le groupe témoin pour permettre une évaluation du risque de VAED dans le groupe vacciné.

la faible fréquence des phénomènes de VAED en général ;

le délai considérable habituellement constaté entre la vaccination et la VAED (au moins 2 ans pour la dengue, par exemple) ;

la difficile distinction entre les symptômes de la VAED et ceux d'une forme grave « classique » de la maladie, ce qui nuit à la distinction entre échec vaccinal et VAED (comme cela a été le cas avec la dengue). De plus, l'absence de marqueurs caractéristiques de la VAED complique cette distinction (en particulier le fait que les anticorps facilitants puissent être des anticorps neutralisants en trop faible quantité).

l' absence de mécanismes communs à tous les exemples d'IAED et de VAED ;

la faiblesse des modèles in vitro et animaux pour prédire ce qui peut se passer chez l'homme. Néanmoins, la FDA a exigé la poursuite d'études à long terme sur modèles animaux pour les vaccins en cours d'évaluation.