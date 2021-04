Vaccins insuffisamment efficaces, des experts prônent un nouveau contrat social avec double masquage, vaccins de seconde génération et restrictions sanitaires maximales pour tous

Après le président du conseil scientifique français, le Pr. Delfraissy, c'est au tour d'une éminente membre du collège britannique du SAGE, la professeure Susan Michie, de préciser les entours d'une sorte de nouveau contrat social que l'on pourrait qualifier de nouvelle normalité programmée.





Dans The Lancet , le Pr Delfraissy avec d'autres auteurs évoquait dans une lettre à l'éditeur, le risque d'échappement immunitaire et de résistance virale face aux nouveaux variants résultants de l'immunisation naturelle ou artificielle par vaccin et prônait un nouveau contrat social sans trop en préciser le contenu.



"Les avantages collectifs de l'immunité collectives sont devenus semblables à un mantra dans les stratégies de vaccination de masse, répété par les gouvernements et les chercheurs. Cependant, la prédominance de l'immunité collective présentée comme une solution à la pandémie pourrait être sur le point de changer avec l'émergence d'échappement immunitaire, un changement de jeu virologique aussi important que l'arrivée des variants du SRAS-CoV-2. La gestion de l'échappement immunitaire nécessitera une réévaluation des stratégies de santé publique et la création d'un nouveau contrat social fondé sur des preuves". (The Lancet, 1.04.21, Immune evasion means we need a new COVID-19 social contract)

Un manifeste d'un groupe intégriste d'adeptes du Zéro Covid, dont la professeure Susan Michie, membre du SAGE, précise ce que pourrait être ce nouveau contrat social à leur sauce. Le groupe d'experts britaniques radicaux appelle à une "stratégie globale de suppression maximale", avec des mesures comprenant le "double masquage" et des "interventions comportementales, environnementales, sociales et systémiques, telles que la ventilation, la distanciation entre les personnes, et un système efficace de recherche, de test, de traçage, d'isolement et de soutien".





Voici leur argument appelant à une sorte de nouvelle normalité avec des mesures de restriction renforcées. Il a été publié dans The Conversation, le 5.04.21 :

"New COVID variants have changed the game, and vaccines will not be enough. We need global ‘maximum suppression’"

["Les nouvelles variantes du COVID ont changé la donne, et les vaccins ne suffiront pas. Nous avons besoin d'une "suppression maximale" mondiale"]