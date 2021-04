[Vidéo] L'histoire sans fin des confinements et des vaccins - La réflexion du Dr Knut Wittkowski (Speaking Naturally)

L'histoire sans fin des confinements et des vaccins - La réflexion du Dr Knut Wittkowski Article originel : The never-ending story of lockdowns and vaccines - Dr Knut Wittkowski reflects Speaking Naturally, 31.03.21

Le fondateur et directeur scientifique d'ANH-Intl, Rob Verkerk PhD, s'est entretenu avec le Dr Wittkowski un an plus tard pour lui demander s'il se sentait censuré en tant que scientifique, où en était l'épidémie, quel rôle les vaccins pouvaient ou non jouer, quelles inquiétudes nous devions avoir face aux nouvelles variantes et quelles solutions pourraient, selon lui, nous aider à sortir de la situation difficile dans laquelle nous nous trouvons.

Cette semaine dans Speaking Naturally, nous avons interviewé le Dr Knut Wittkowski. Il s'agit d'un éminent scientifique ayant une longue expérience en tant que biostatisticien et épidémiologiste. Il a été l'un des premiers à dénoncer la folie des mesures de confinement. Ses principales recommandations visant à protéger ou à traiter rapidement les plus vulnérables, tout en laissant l'infection suivre son cours normal au sein des populations saines - énoncées dès mars 2020 - sont ensuite devenues la base de la Déclaration de Great Barrington.

● À propos de la censure ● La covid est-il simplement une mauvaise grippe ? ● Les confinements avaient pour but d'aplanir la courbe, non ? ● Non-compatibilité des stratégies de vaccination et de confinement. ● Sur les vaccins et l'immunité collective ● Sur Anthony Fauci ● Les variants mutants ● Une solution nutritionnelle ?

Speaking Naturally | An Interview with Knut Wittkowski

"Le problème est que les politiciens ont en quelque sorte investi une grande partie de leur ego dans le confinement comme la chose à faire jusqu'à ce que nous ayons des vaccins et maintenant les vaccins ne fonctionnent pas comme on l'espérait.... pas qu'un scientifique l'aurait cru... Maintenant les politiciens sont quelque part dans une impasse... Ils ne peuvent pas dire "maintenant nous pouvons abandonner les confinements maintenant que nous avons les vaccins, parce que le vaccin ne fonctionne pas - pas dans ce sens-là. Parce que le vaccin arrive trop tard. Il y a toujours un nouveau virus ou une nouvelle version qui s'échappe. Il faut attendre quelques mois avant d'avoir un nouveau vaccin contre lui. Et le temps que vous ayez un nouveau vaccin, vous avez encore une nouvelle souche. C'est donc une histoire sans fin."

" Le problème, c'est que si en même temps [que la vaccination] vous faites de l'atténuation - vous faites des confinements - vous faites quelque chose qui fait exactement le contraire...... Cela a autant de sens que de s'asseoir dans une voiture et d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Vous n'allez nulle part." - Dr Knut Wittkowski PhD

"Il y a deux choses que vous pouvez faire : si vous avez un vaccin, ce qui est très difficile - nous le savons avec la grippe - les vaccins contre la grippe ne sont jamais compatibles ou ils arrivent trop tard - il n'y a pas de bons vaccins. Mais si vous disposez d'un vaccin, même s'il n'est que partiellement efficace, vous pouvez réduire le temps nécessaire pour atteindre l'immunité collective car vous n'avez pas besoin d'attendre que les gens soient infectés - vous les vaccinez tout simplement. C'est logique, rien ne s'y oppose. Le problème est que si, en même temps, vous faites de l'atténuation - vous faites des confinements - vous faites quelque chose qui fait exactement le contraire.... vous retardez le temps nécessaire pour atteindre l'immunité collective. C'est aussi logique que de s'asseoir dans une voiture et d'appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Vous n'irez nulle part. "

Ce que les mesures de confinement ont fait, c'est traiter tout le monde de la même manière, de sorte que les personnes vulnérables ont les mêmes chances d'être exposées - les plus vulnérables sont donc plus fortement infectées et, par conséquent, "ce sont elles qui meurent".

Il poursuit en affirmant que si les personnes vulnérables avaient été protégées et que le virus avait pu être transmis, l'immunité collective acquise naturellement aurait été atteinte en six semaines environ.

"L'idée d'aplatir la courbe - eh bien, je n'ai jamais été convaincu - mais je comprends que les politiciens y aient recours après avoir vu le système hospitalier italien soumis à de fortes contraintes. Mais un mois plus tard, aux États-Unis, le 17 avril, le directeur du CDC de l'époque, Robert Redfield, a présenté des données à la Maison Blanche - et des données selon lesquelles il s'agissait de la troisième grippe de l'année - il y avait eu celle de la grippe B, puis celle de la grippe A, puis celle de la covid. Et les admissions dans les hôpitaux - ou les personnes qui se présentent dans les hôpitaux - avaient déjà cessé - étaient redescendues à des niveaux normaux."

Le Dr Wittkowski ne se sent pas censuré. Mais comme beaucoup d'autres scientifiques qui n'ont pas suivi le discours dominant, il ne se sent pas non plus entendu.

Une stratégie raisonnable aurait donc été de tester les personnes qui ont des anticorps et de vacciner celles qui n'en ont pas. Et nous aurions alors atteint ce point que les gens veulent atteindre beaucoup plus tôt."

"Le problème que nous avons avec les maladies respiratoires est qu'au moment où le vaccin a été développé et mis sur le marché, après l'élection du 4 novembre - de manière surprenante [énoncé avec sarcasme] - la souche du virus Wuhan-Milan contre laquelle le vaccin avait été développé ne circulait plus. À ce moment-là, nous [les États-Unis] avions les souches qui étaient incubées en Espagne et en France....Donc les vaccins étaient conçus pour créer une immunité contre une souche qui n'existait plus et qui avait été remplacée par des souches qui avaient évolué pour échapper à l'immunité naturelle et probablement à une partie au moins de l'immunité induite par le vaccin."

"C'est une situation typique où les vaccins arrivent à un moment où la maladie n'existe plus".



"Il y a une discussion en ce moment pour savoir si la vaccination de masse est mauvaise. Et ce n'est certainement pas le cas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la vaccination, si ce n'est les effets indésirables habituels que nous connaissons. Vous pouvez dire 'je crains plus les effets indésirables que la maladie parce qu'elle a tendance à être très bénigne'. Les gens peuvent avoir cette position. Mais il n'y a aucune preuve que la vaccination provoque l'apparition de nouvelles souches. C'est simplement que nous ajoutons quelques anticorps au répertoire dont nous disposons. Et le fait d'avoir plus d'anticorps nous rend un peu plus résistants aux infections... Et cela réduit le temps nécessaire pour atteindre l'immunité de groupe et réduit le risque d'apparition de souches résistantes. Les vaccins sont donc utiles, mais probablement pas autant que les politiciens l'espéraient."

Lorsqu'on demande au Dr Wittkowski ce qu'il pense de la récolte actuelle de nouveaux vaccins issus de la biologie synthétique, il répond : "Je n'ai pas de problème fondamental avec cela. Le seul problème est que si nous concevons ces enveloppes artificielles.... pour protéger l'ARNm que nous voulons faire pénétrer dans les cellules - pour infecter les cellules - ce mécanisme n'est pas encore très bien compris. Il pourrait donc y avoir des effets indésirables résultant de la création d'une enveloppe artificielle dans laquelle nous voulons placer l'ARNm."



Sur Anthony Fauci

"Parlons de chiffres réels comme des politiciens étatsuniens comme Anthony Fauci déversent à tout moment....c'est un chiffre différent chaque mois parce que la politique change... À un moment donné, il était un scientifique, mais il a été dans une position administrative hautement politique maintenant pour - combien de temps ? - 40 ans."

"Il était donc politiquement importun de dire ce que je dis maintenant - donc C'est la politique, ce n'est pas la science"....



Variants mutants

Le Dr Wittkowski est résolu à dire que ce sont les confinements qui donnent le plus de chances de créer de nouveaux variants. Plus le confinement est rigoureux et long, et plus il faut de temps pour atteindre l'immunité collective, plus le risque est grand. L'Espagne, dit-il, le pays qui a connu l'un des confinements les plus draconiens, a incubé la première souche résistante. Elle est ensuite arrivée au Royaume-Uni en octobre ou novembre 2020.

"Les virus mutent... ils ont une pression évolutive pour muter dans deux dimensions. La première est que la maladie devient plus douce, car un virus qui tue l'hôte peut moins se propager. La gravité de la maladie n'est donc pas bonne pour la propagation du virus.... de sorte que de plus en plus de personnes sont infectées, restent en vie, propagent le virus. Il peut devenir plus infectieux et, à la fin, tout le monde est infecté et personne ne le sait plus car il n'y a plus de phénotype.... c'est le cours normal de l'évolution."



Une solution nutritionnelle ?

Le Dr Wittkowski, par le biais de sa société, Asdera LLC, participe à l'exploration d'interventions pour des besoins non satisfaits en utilisant "...une plateforme brevetée de biostatistique computationnelle pour identifier des facteurs de risque génétiques complexes dans des études épidémiologiques de petite taille (à partir de n≈500) et des études de phase 2/3 "ratées"."

Parmi les besoins non satisfaits figure une approche pour la prévention ou la réduction de la sévérité de la maladie de la covid-19.

Cette approche implique une dose quotidienne d'environ 6 grammes d'alpha-cyclodextrine (aCD), une fibre alimentaire naturelle dont il a été prouvé qu'elle réduit les pics de glycémie après les repas riches en amidon (comme l'a vérifié l'Autorité européenne de sécurité des aliments, 2010). Parmi ses actions, l'aCD élimine les phospholipides, mais contrairement à la bêta-cyclodextrine qui lui est étroitement liée, sa petite taille moléculaire signifie qu'elle ne réduit pas les niveaux circulants du "bon" cholestérol HDL.

Le Dr Wittkowski affirme que la supplémentation en aCD contribuerait à réduire les comorbidités qui sont si fortement associées aux mauvais résultats de l'infection par le SRAS-CoV-2 (par exemple, le diabète, l'obésité, les maladies cardiaques et même certains cancers). Mais en outre, les ACD réduiront la disponibilité des phospholipides, privant ainsi de ressources le SRAS qui, autrement, renforceraient le potentiel de réplication du SRAS-CoV-2. En fait, la supplémentation en aCD agit comme un mimétique du jeûne intermittent en réduisant le pool de phospholipides utilisé par le SARS-CoV-2 (indépendamment des variants mutants).