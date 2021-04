[Vidéo] Les agriculteurs se défendent : les Français et les Croates protestent contre la loi sur les semences et la mainmise sur l'alimentation (Ice Age Farmer)

En France et en Croatie, les agriculteurs s'opposent aux politiques de l'UE qui visent à mettre fin à l'agriculture et à l'élevage traditionnels : alors même qu'une nouvelle loi sur les semences CRIMINALISE la conservation traditionnelle des semences, des drones et des satellites sont lancés pour surveiller toute la pêche en temps réel. Les Croates se méfient du recensement agricole de l'UE, qui dresse l'inventaire de toute la production alimentaire (fermes, animaux, abeilles, etc.), car ce n'est qu'en 1945 que la Yougoslavie a effectué son DERNIER recensement... juste avant de collectiviser les fermes et de chasser les gens de leurs terres. Ils se souviennent. Ils reconnaissent une prise de contrôle totale de la nourriture. Et vous ?

Les agriculteurs se défendent : les Français et les Croates protestent contre la loi sur les semences et la mainmise sur l'alimentation.

Article originel : FARMERS FIGHT BACK: French, Croatians Protest Seed Law & Takeover of Food

Ice Age Farmer, 7.04.21