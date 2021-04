[Vidéo] Perspectives sur la pandémie #13 "L'industrie pharmaceutique fabrique tous ces articles de revues médicales, en coulisse, à des fins de marketing." (Journeyman Pictures)

Alors qu'une grande partie du monde se précipite pour recevoir un produit pharmaceutique légèrement testé, nous avons pensé qu'il était grand temps de se pencher à nouveau sur le (très) gros business de la médecine. Leemon McHenry, PhD, nous guide vers le noyau frauduleux des études écrites par des fantômes, des législateurs corrompus, des agences de réglementation à porte tournante, des revues médicales payantes et des "principaux leaders d'opinion" qui prêtent leurs références académiques à des sociétés géantes... moyennant finance.

Chaque étape du processus étant apparemment structurée pour la corruption, nous ne pouvons que nous demander avec le professeur McHenry : "Qui veille à l'intégrité scientifique ?"

Lorsque vous aurez terminé cet épisode de Perspectives, vous pourrez peut-être relever votre manche pour y réfléchir à nouveau.

L'interviewé : Leemon McHenry PhD est bioéthicien et professeur émérite de philosophie à la California State University, Northridge, aux États-Unis. Il a enseigné la philosophie à l'université d'Édimbourg, à l'université Old Dominion, au Davidson College, à l'université Central Michigan, à l'université Wittenberg et à l'université Loyola Marymount, et a occupé des postes de chercheur invité à l'université Johns Hopkins, à l'UCLA et à l'Institute for Advanced Studies in the Humanities de l'université d'Édimbourg. Ses recherches portent sur l'éthique médicale, la métaphysique et la philosophie des sciences.

L'interviewer : John Kirby est le réalisateur de FOUR DIED TRYING, un long métrage documentaire et une série sur les principaux assassinats des années 1960 et leur impact calamiteux sur le pays. Rejoignez la lutte pour la justice pour le Dr King, Malcolm X, et John et Robert Kennedy.

Suivez Journeyman Pictures sur youtube ou visitez leur site Web pour découvrir d'autres contenus factuels primés.