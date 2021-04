[Vidéo] Pr. Knut Wittkowski : "Les confinements ne font qu'engendrer de nouveaux variants du virus" (Journeyman)

VIDEO : Perspectives sur la pandémie | Rencontre avec Knut Wittkowski, PhD | Episode 14

Journeyman / Off Guardian, 24.04.21

Dans cet épisode, nous retrouvons un épidémiologiste qui a obtenu des millions de vues sur cette chaîne avant d'être sommairement annulé. Aujourd'hui, Knut Wittkowski lance un avertissement au monde entier : les confinements ne font qu'engendrer de nouveaux variants du virus. Est-ce que quelqu'un l'écoutera assez longtemps pour soupeser son argument, ou est-ce que l'enquête ouverte, le fondement de toute entreprise scientifique, continuera à être supprimée à notre péril ? L'interviewer : John Kirby est le réalisateur de FOUR DIED TRYING, un long métrage documentaire et une série sur les principaux assassinats des années 1960 et leur impact calamiteux sur le pays. Rejoindre la lutte pour la justice pour le Dr King, Malcolm X, et John et Robert Kennedy. L'interviewé : Le professeur Knut Wittkowski a dirigé pendant 20 ans le département de biostatistique, d'épidémiologie et de conception de la recherche de l'université Rockefeller. Suivez Journeyman Pictures sur YouTube ou visitez leur site Web pour découvrir d'autres contenus factuels primés.