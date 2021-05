A propos de la crise sanitaire, Ruquier vent debout contre les médias (Vidéos)

« On balance des chiffres qui ne veulent rien dire » déplore-t-il, « il faut recontextualiser les chiffres. C’est le travail des journalistes, travail qu’ils ne font pas ». Laurent Ruqier évoque l'exemple d'Olivier Veran pour faire peur aux députés en vue de voter l'Etat d'urgence. Lire aussi : - Olivier Véran explose de colère et pousse l'alarmisme au maximum à l'Assemblée nationale pour justifier la prolongation de l'Etat d'urgence sanitaire : "C'est ça la réalité, Si vous ne voulez pas l'entendre sortez d'ici!" (Vidéo)

L'animateur a déclaré entre autres : « Tous les médias ont été trop politiquement corrects et ont suivi Olivier Véran et monsieur Delfraissy comme des petits chiens (… ) Tout ce qu’ils disaient était paroles d’évangile. Il n’y avait pas de contradiction »

ON REFAIT LA TÉLÉ - Laurent Ruquier et la gestion de la crise : "depuis un an, on est chez les fous"