Actualités de UK Column du 3 mai 2021

Brian Gerrish, Mike Robinson and David Scott with today's UK Column News.

00:27 - World Press Freedom DaySources:************Mail Article: -UN Press Release: -08:36 - Enthusiasm For Giving School Children Experimental DrugsSources:************Dominic Raab Statement: -Geoff Barton Statement: -Paper 001: -Paper 002: -UK Column Article: -12:35 - Do Not Think For Yourself It Is BadSources:************Forbes Article: -Mirror Article: -15:51 - Matt Hancock Is Interested In Assisted Suicide LegislationSources************APPG Group: -Matt Hancock Statement: -France Euthanasia: -US Euthanasia: -Spain Euthanasia: -New Zealand Euthanasia: -German Euthanasia: -Irish Euthanasia: -Australia Euthenasia: -19:36 - NHS Whistleblower Used To Be Supported By the BBC But Not AnymoreSources:************BBC Article: -BBC Article: -UniformsUnite Video 001: -25:41 - Whistleblower Emails from Coroner's Office and DWP Employee28:15 - Face Masks ChallengedSources:***********Mail Article: -MDPI Article: -30:34 - People Seeing Common Purpose In AustraliaSources:************Australian Common Purpose: -Australian ADR Reporting (Generic): -Australian COVID Vaccine ADR Reporting: -32:54 - Holyrood Freedom GatheringSources:*************Scottish People's Forum: -Dr Bruce Scott Tweet: -UK Column Article: -Northern Exposure Pastor O'Mally: -Inform Scotland: -In Proportion2 Article: -John Waters Article: -41:58 - Videographer Seemingly Persecuted For Filming A Police Raid on an Irish ChurchSources:***********The Liberal Article: -Philip Dwyer Video: -