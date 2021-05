Angers. Au CHU, des syndicats dénoncent les fermetures de lits (Ouest-France)

CHU d’Angers. | ARCHIVES CO – LAURENT COMBET

Plusieurs syndicats du CHU d’Angers ont adressé vendredi 2 avril une lettre ouverte au directeur de l’ARS et à la directrice de leur établissement. Dans ce courrier, FO, Sud Santé sociaux, la CGT et la CFDT Santé sociaux dénoncent la baisse nombre de lits d’hospitalisation conventionnelle. « Au CHU d’Angers, depuis 2017, 137 lits ont ainsi été fermés, certains transformés en lits ambulatoires, entraînant leur fermeture le week-end », affirment les syndicats.

Et d’insister : « Depuis des mois l’épidémie de Covid-19 a mis en lumière le manque de lits pour hospitaliser les patients Covid ou non. La tension hospitalière est liée au manque de places pour soigner la population. Depuis quelques semaines, les déprogrammations sont annoncées aux équipes. Il semblerait qu’elles débutent dès lundi. Les faits se répètent et démontrent que rien n’est réglé sur ce sujet ​ ». Les organisations syndicales réclament notamment, outre des mesures liées à l’emploi, la réouverture de 130 lits d’hospitalisations conventionnelles...

