Anthony Fauci et le NIH défendent l'octroi de 600 000 dollars à Wuhan pour étudier comment les virus peuvent se transmettre de la chauve-souris à l'homme avant l'épidémie de la COVID-19 - après avoir été accusés de financer la recherche sur les "gains de fonction" lors d'une discussion animée avec Rand Paul (Daily Mail)

Anthony Fauci et le NIH défendent l'octroi de 600 000 dollars à Wuhan pour étudier comment les virus peuvent se transmettre de la chauve-souris à l'homme avant l'épidémie de la COVID-19 - après avoir été accusés de financer la recherche sur les "gains de fonction" lors d'une discussion animée avec Rand Paul.

Article originel : Fauci and NIH defend giving $600K to Wuhan to study how viruses can transmit from bats to humans before COVID-19 outbreak - after being accused of funding 'gain of function' research in heated argument with Rand Paul

Daily Mail, 26.05.21