Bahreïn s'apprête à offrir aux habitants une troisième dose du vaccin contre la Covid (The Times)

Bahreïn s'apprête à offrir aux habitants une troisième dose du vaccin contre la Covid

Les autorités sanitaires de Bahreïn vont proposer une troisième dose aux personnes déjà vaccinées contre le coronavirus, alors que les appels internationaux se multiplient pour des "rappels" afin de garantir une protection continue.

Le royaume a déclaré qu'une troisième injection serait administrée six mois après la deuxième dose aux personnes de plus de 60 ans, aux personnes atteintes de maladies chroniques et aux travailleurs médicaux de première ligne, tandis que tous les autres adultes pourraient la recevoir un an plus tard...

