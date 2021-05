Belgique : La police disperse par la force une fête contre le confinement à Bruxelles (Deutsche Welle)

Belgique : La police disperse une fête contre le confinement à Bruxelles Article originel : Belgium: Police break up anti-lockdown party in Brussels Deutsche Welle

Les autorités de Bruxelles ont tiré des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser une foule composée principalement de jeunes qui s'étaient rassemblés dans un parc pour faire la fête en signe de protestation contre les restrictions liées au coronavirus.



La police a interrompu par la force une fête dans un parc de Bruxelles samedi, après que des centaines de personnes ont bravé une interdiction pour protester contre les restrictions liées à la COVID-19.

Ce rassemblement de masse intervient un mois après qu'un rassemblement similaire - initialement prévu comme un poisson d'avril - a fait plusieurs blessés lors d'affrontements avec la police dans la capitale belge.



Que s'est-il passé ?

La manifestation, baptisée "La Boum 2", a eu lieu dans un grand parc de la ville.

"Cela fait un an", a déclaré une Bruxelloise de 21 ans à l'agence de presse AFP. "Une année entière que l'on ne peut plus sortir. Au bout d'un moment, on a besoin d'une alternative."..

