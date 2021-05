Comment vérifier la sécurité des vaccins dans ce système défaillant ? (The Conservative Woman)

Comment vérifier la sécurité des vaccins dans ce système défaillant ?

Article originel : How can we check vaccine safety under this shambolic system?

Par Sally Beck

The Conservative Woman, 7.05.21

LA Medicines Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) est l'organisme gouvernemental qui a décidé des vaccins contre la grippe Covid-19 auxquels nous pouvions avoir accès. Elle a examiné les études de sécurité fournies par Pfizer, AstraZeneca et Moderna avant d'accorder aux trois sociétés pharmaceutiques des licences d'utilisation d'urgence. Dans le cadre de ces licences, ces produits sont soumis à une surveillance supplémentaire. Tous les effets indésirables des médicaments (EIM) doivent être signalés à la MHRA, mais celle-ci affirme ne recevoir des informations que sur 10 % des EIM. Le suivi post-administration est vital pour nous permettre d'être sûrs que ces vaccins expérimentaux sont aussi sûrs que les fabricants le prétendent. Dans cette optique, on pourrait s'attendre à ce qu'un système solide soit en place. Le hic, c'est que c'est à la personne qui reçoit le vaccin de décider de le signaler ou non.

Le système de carte jaune ("Yellow Card") de la MHRA, qui permet au public, aux médecins et aux pharmaciens de signaler les événements indésirables, ne fait pas l'objet d'une publicité explicite. Il existe un système de bouche à oreille dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, qui indique au personnel ce qu'il doit faire si un patient pense avoir eu une mauvaise réaction à un vaccin contre la Covid. Le public n'est généralement pas au courant et les professionnels de la santé lui donnent rarement l'information. Un membre senior du conseil d'administration du NHS a contacté UK Column News pour exprimer ses inquiétudes quant au manque de notification des effets indésirables par le corps médical. Elle a déclaré : " Je sais que le système de signalement des cartes jaunes ne reflète pas le nombre d'événements indésirables qui se produisent réellement. Je connais un patient qui a signalé l'effet secondaire extrême d'un événement indésirable à une infirmière, et cette dernière ne l'a pas signalé au système de déclaration des cartes jaunes. On dit aux gens que leurs effets indésirables sont normaux. Il n'est pas normal de devoir rester au lit pendant deux jours après un vaccin".

L'infirmière écossaise Kirsty Miller, qui était basée à Tayside, a récemment démissionné de son poste d'infirmière du NHS. En février déjà, elle avait écrit à Rebekah Carton, membre d'un sous-groupe du groupe consultatif Covid-19 du gouvernement écossais, pour lui demander son avis sur la déclaration des cartes jaunes. Mme Miller a déclaré dans son courriel : Nous avons le devoir d'alerter le système de carte jaune et d'informer les patients et les familles de ce processus, mais nous n'avons aucun moyen de documenter cliniquement cela dans la structure de l'hôpital". Elle n'a reçu aucune réponse et a démissionné un mois plus tard, bouleversée par le nombre de personnes âgées qui se présentaient aux urgences après la vaccination et souffraient d'effets indésirables graves, notamment de délire, de maux de tête graves, de problèmes oculaires, d'effondrement total et d'hypothermie. Mme Miller a déclaré à Mme Carton : "Ces patients sont effrayés et confus. Il est de notre devoir de nous assurer que nous faisons ce qu'il faut pour eux. En tant qu'infirmière, j'ai fait le serment de ne pas faire de mal. J'ai le sentiment de devoir m'exprimer au nom de mes patients et de mon inquiétude face à ce qui se passe en Écosse, en Angleterre et dans le monde entier".

Mme Miller a également demandé à ses superviseurs si elle devait signaler ces événements au système de carte jaune, mais elle affirme que certains médecins n'en avaient pas connaissance et que d'autres ne savaient pas quoi faire. Aucun n'avait reçu de conseils clairs. Les demandes de liberté d'information adressées aux trusts hospitaliers en Angleterre montrent que, bien qu'ils enregistrent les décès dus à la Covid, ils n'enregistrent pas les réactions aux vaccins contre la Covid. Le University Hospitals Bristol and Weston NHS Foundation Trust a déclaré : "Nous ne détenons pas cette information". Tout comme le Kettering General Hospital NHS Foundation Trust. Les essais de médicaments ne permettent pas de déceler les réactions rares, ou les réactions qui surviennent après des années, comme les maladies auto-immunes. Après tout, les caillots sanguins "rares" identifiés après le déploiement du vaccin d'AstraZeneca (AZ) ne sont pas apparus dans les essais en laboratoire d'AZ, mais à ce jour, 2 232 rapports de thrombose et d'artères obstruées ont été signalés en rapport avec leur vaccin [ou 22 320 en multipliant pour les 10 %]. En mars, dix-huit pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Suède, ont suspendu le vaccin AZ avant que la MHRA ne prenne des mesures. Trois semaines plus tard, le 7 avril, la MHRA et le Joint Committee on Vaccination (JCVI) ont décidé que les troubles sanguins causés par le vaccin touchaient les jeunes et ont recommandé que les moins de 30 ans ne reçoivent pas le vaccin AZ. Le JCVI a révisé cet avis aujourd'hui pour inclure les moins de 40 ans. Le Danemark a maintenant suspendu le vaccin de façon permanente, affirmant qu'il se fie à d'autres vaccins. (Soit dit en passant, le vaccin de Pfizer a causé les mêmes problèmes mais pas dans les mêmes proportions - 363 [ou 3 630 en multipliant] rapports à ce jour au Royaume-Uni - mais les chiffres ne sont pas considérés comme suffisamment élevés pour inquiéter outre mesure la MHRA).

La semaine dernière, l'organisme de réglementation britannique a signalé 41 nouveaux cas et 9 décès supplémentaires dus à cet effet secondaire rare. Au total, 41 décès ont été causés par des effets secondaires liés à la coagulation du sang au Royaume-Uni, ce qui donne un taux d'incidence d'un peu plus de neuf par million de doses, soit 90 % de plus que le taux prévu d'un événement indésirable rare sur un million que l'on nous annonce. En février, alors que l'on nous disait que toutes les réactions enregistrées étaient des " coïncidences " et non des dommages causés par le vaccin, j'ai envoyé une liste de questions à la MHRA pour savoir comment elle encourageait les professionnels de la santé et le public à signaler les cas au Yellow Card Scheme - les campagnes dans les médias sociaux et les médias grand public ainsi que les informations figurant dans le prospectus de vaccination. J'ai demandé comment elle examinait les rapports qu'elle recevait, comment elle déterminait si un vaccin était responsable d'un effet indésirable et dans quelles circonstances elle organisait une enquête approfondie. Un porte-parole de la MHRA a déclaré : "La vaccination et la surveillance de vastes populations signifient que, par hasard, certaines personnes présenteront et signaleront une nouvelle maladie ou un nouvel événement dans les jours et les semaines suivant la vaccination. Une forte proportion des personnes vaccinées jusqu'à présent sont très âgées, et beaucoup d'entre elles ont également des conditions médicales préexistantes. L'âge avancé et les maladies chroniques sous-jacentes rendent plus probable la survenue d'événements indésirables fortuits, surtout si l'on considère les millions de personnes vaccinées.

Une partie de notre analyse continue comprend une évaluation des taux de mortalité naturelle au fil du temps, afin de déterminer si des tendances ou des schémas spécifiques apparaissent qui pourraient indiquer un problème de sécurité vaccinale. Sur la base de la mortalité par âge, toutes causes confondues, en Angleterre et au Pays de Galles, tirée des registres de décès de l'Office for National Statistics, on s'attend à ce que plusieurs milliers de décès soient survenus, naturellement, dans les 7 jours suivant l'administration des millions* de doses de vaccins administrées jusqu'à présent, principalement chez les personnes âgées. L'examen des rapports individuels et des modèles de rapports ne suggère pas que le vaccin ait joué un rôle dans les décès signalés dans le dispositif.

À l'époque, j'avais parlé à trois familles qui avaient perdu des parents âgés après avoir été vaccinés et elles ont toutes dit qu'elles pensaient que la vaccination avait joué un rôle important dans la fin de la vie de leurs proches. Un homme de 80 ans, atteint de la maladie de Parkinson et de diabète, a reçu son deuxième vaccin Pfizer et, dix heures plus tard, sa vie était en danger. Il est décédé par la suite. Il a reçu le vaccin début janvier, a commencé à vomir et a développé une diarrhée comme effet secondaire. Il avait également un ulcère duodénal qui a été aggravé par les vomissements et il a commencé à vomir du sang. On lui avait prescrit des anticoagulants, médicaments contre-indiqués pour la vaccination, mais l'infirmière ne l'avait pas remarqué. À cause des vomissements et de la diarrhée, il s'est affaibli et a souffert d'une embolie pulmonaire - une obstruction d'une artère dans les poumons - qui l'a tué. La famille a rempli un rapport de carte jaune mais n'a jamais obtenu de réponses claires de la part de la MHRA et n'a pas eu le sentiment que le décès était pris au sérieux. La fille de l'homme a déclaré : "La MHRA nous a envoyé une liste de questions en février et nous n'avons eu aucune nouvelle depuis". J'ai soumis le cas à la MHRA qui a déclaré : "Comme pour tout effet indésirable grave suspecté, les rapports avec une issue fatale sont entièrement évalués, y compris une évaluation des détails post-mortem s'ils sont disponibles, afin de déterminer si le vaccin (ou le médicament) a pu causer l'événement, ou si l'événement et l'issue fatale étaient susceptibles d'être purement fortuits et dus à une maladie sous-jacente". Bien que la vaccination ait été contre-indiquée, la MHRA a déclaré qu'elle n'appliquerait aucune sanction et ne poursuivrait pas les contrevenants. Elle a simplement déclaré qu'elle "examinerait la nécessité de communiquer davantage les risques aux prescripteurs, en liaison avec les organismes de santé concernés". Si un patient meurt dans les 28 jours après avoir reçu un vaccin contre la Covid, qu'il ait eu ou non des problèmes de santé sous-jacents - rappelez-vous que toute personne ayant des comorbidités qui a été testée positive à la Covid et qui est décédée était considérée comme étant morte avec la Covid - on s'attendrait à une enquête majeure, mais elle est passive. La MHRA a déclaré : "Nous suivons activement tous les décès pour lesquels la permission a été donnée de le faire pour obtenir des informations supplémentaires, y compris les détails post-mortem si disponibles". La plupart des familles ne savent pas qu'elles doivent remplir une carte jaune, comme Dave Ward, dont l'ancienne partenaire Trisha, âgée de 43 ans, est morte d'un arrêt cardiaque quelques heures après avoir reçu le vaccin Pfizer. J'ai dû faire des recherches en ligne pour trouver l'information. Aucun des ambulanciers ou des professionnels concernés ne me l'a dit". Après avoir trouvé l'information, il a déclaré : "Le Yellow Card Scheme est un site assez difficile à naviguer, et je peux imaginer que certaines personnes abandonnent. Le père de Dave est décédé depuis, trois semaines après avoir reçu son vaccin contre la covid.

Les informations les plus convaincantes proviennent de l'Organisation mondiale de la santé qui, dans son Manuel mondial sur la surveillance des effets indésirables suivant la vaccination (AEFI), déclare qu'une enquête complète doit être menée si deux ou plusieurs cas du même événement indésirable sont liés en termes de temps, de lieu ou d'administration du vaccin, et si des AEFI se produisent dans des groupes d'âge et des populations similaires. J'ai posé plusieurs questions à la MHRA à ce sujet et elle n'a toujours pas répondu, peut-être parce qu'elle est submergée ou probablement parce qu'elle n'a pas suivi les directives de l'OMS. Jusqu'au 22 avril, l'agence avait reçu des rapports faisant état de 973 décès, un nombre que l'on pourrait croire digne d'une enquête majeure. *35 millions ont reçu une dose, 16 millions ont reçu 2 doses.