Coronavirus : Avocats et officiels condamnent le passeport "orwellien" de la Covid (Cyprus-mail)

Coronavirus : Avocats et officiels condamnent le passeport "orwellien" de la Covid Article originel : Coronavirus: Lawyers, officials condemn ‘Orwellian’ Covid pass Par Elias Hazou Cyprus-mail

D'éminents juristes ont dénoncé lundi l'intention du gouvernement - qui n'a pas force de loi pour l'instant - d'imposer ce qui équivaut effectivement à un laissez-passer domestique contre la Covid après le 9 mai, un avocat qualifiant l'idée d'"orwellienne".

En publiant son dernier décret le 23 avril, qui prévoit un troisième confinement du 26 avril au 9 mai, le ministre de la Santé Constantinos Ioannou a également déclaré qu'à partir du 10 mai, les mesures du décret seront levées et les dispositions en vigueur seront rétablies, à condition que dans les lieux de rassemblement - salles à manger, lieux de réunion, salles de sport, magasins de détail, théâtres - les visiteurs doivent être munis d'un test rapide ou PCR valable 72 heures, ou bien avoir été vaccinés avec au moins la première dose du vaccin trois semaines auparavant ou avoir été infectés par la Covid-19 au cours des trois derniers mois.

En fait, cela revient à devoir prouver que l'on a été vacciné ou que l'on a été testé négatif pour la Covid pour pouvoir s'en sortir.

Le chef de l'association du barreau, Christos Clerides, a publié sur les médias sociaux que, puisque la vaccination obligatoire est inconstitutionnelle, rendre les vaccinations obligatoires de manière indirecte est également inconstitutionnel.

Apparaissant plus tard sur la radio Sigma, Clerides a précisé que le pass Covid "ne relève que de pensées. Il n'est pas inclus dans le décret numéro 14 de 2021 publié vendredi dernier.

"Ce sont des réflexions sur ce qui se passera après le 9 mai, à la fin du confinement. L'idée est d'appliquer l'institution du passeport vert européen - qui s'appliquera aux voyages à l'étranger - aux déplacements à l'intérieur d'un pays. Par exemple, une personne pourrait se rendre au kiosque ou à l'épicerie pour acheter ses cigarettes ou une bouteille de lait. Ce sont des mesures très extrêmes, si elles devaient être appliquées, j'espère que non, et j'espère que d'ici le 9 mai, des esprits plus sages prévaudront."

Il a ajouté : "C'est comme tirer sur des moineaux avec un canon"...

Lire la suite