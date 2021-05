Covid-19 : des militaires chinois auraient collaboré avec le laboratoire P4 soupçonné d'être à l'origine du virus (France Soir)

Le 3 mai 2021, The Epoch Time écrivait : « Le régime chinois a déclaré que son institut controversé de virologie n’avait aucune relation avec l’armée, cependant l’institut a travaillé avec des dirigeants militaires sur un projet parrainé par le gouvernement pendant près d’une décennie. »

D’après l’article, l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a participé à un projet parrainé par la National Natural Science Foundation of China (NSFC), une institution de recherche scientifique financée par le régime, de 2012 à 2018. Le projet était composé d’une équipe de cinq experts militaires et civils, qui ont mené des recherches dans le laboratoire WIV, des laboratoires militaires et d’autres laboratoires civils menant à « la découverte d’agents pathogènes animaux [agents biologiques qui causent des maladies] chez les animaux sauvages ».

Le WIV est situé dans le centre de la ville de Wuhan en Chine, le point zéro de la pandémie COVID-19. En tant qu’institution de virologie avancée, le WIV possède le seul laboratoire P4 — le laboratoire de biosécurité le plus élevé — en Chine et le plus grand dépôt de coronavirus de chauves-souris en Asie. Le génome du virus du PCC (Parti communiste chinois), communément appelé nouveau coronavirus, est à « 96% identique à celui d’un coronavirus de chauve-souris », déclarent des chercheurs chinois dans un article de recherche publié en février 2020.

Ces derniers mois, le ministère chinois des Affaires étrangères et Shi Zhengli, la virologue du WIV surnommée « Bat Woman » pour ses recherches sur les coronavirus originaires des chauve-souris, a nié l'existance d'un lien entre le WIV et l’armée, et a déclaré qu’aucuns chercheurs du WIV n’ont été infectés par COVID-19.

Toutefois, selon une enquête menée par le département d’État américain, « plusieurs chercheurs à l’intérieur du WIV sont tombés malades à l’automne 2019, avant le premier cas identifié de l’épidémie, avec des symptômes compatibles avec la covid-19 et des maladies saisonnières courantes. »

« Le WIV s’est engagé dans des recherches classifiées, y compris des expériences de laboratoire sur des animaux, pour le compte de l’armée chinoise depuis au moins 2017 », indique une fiche d’information du département d’Etat.

Cependant, Shi a nié que le WIV se soit engagé dans la recherche avec l’armée chinoise. « Je ne connais aucun travail militaire au WIV. Cette information est incorrecte », a déclaré Shi lors d’un webinaire public le 23 mars. Shi n’a pas mentionné que le WIV a été utilisé par une équipe médicale militaire chinoise au début de 2020 pour développer des vaccins COVID-19.

Elle déclare au magazine Science en juillet 2020 qu’il n’y a pas eu de fuites d’agents pathogènes ou d’infections du personnel...

