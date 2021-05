Covid-19 : YouTube lance une campagne publicitaire pour la vaccination (BBC)

YouTube a lancé une campagne publicitaire de plusieurs millions de livres pour encourager les jeunes du Royaume-Uni à se faire vacciner contre la Covid-19.

Le partenariat avec le NHS prévoit la diffusion de publicités sur les bus, les panneaux d'affichage, les arrêts de bus et sur YouTube, le site de partage de vidéos se chargeant de les financer.

YouTube a été critiqué pour sa lenteur à stopper la propagation de la désinformation sur le coronavirus.

Mais il a déclaré avoir supprimé 900 000 vidéos de Covid-19 qui enfreignaient ses règles.

La campagne portera le slogan "Let's Not Go Back" (ne revenons pas en arrière) et montrera des activités et des événements collectifs - tels que des concerts - qui seront à nouveau possibles après la pandémie.

Le directeur général de YouTube au Royaume-Uni, Ben McOwen Wilson, a déclaré qu'il voulait éviter "l'ambivalence vaccinale" chez les jeunes alors que la vie reprend son cours normal pendant l'été.

Il a déclaré que la plateforme de partage de vidéos avait une "portée énorme" parmi les moins de 35 ans et pouvait communiquer avec les jeunes d'une manière légère et non moralisatrice.

En octobre, YouTube a modifié sa politique pour interdire les allégations trompeuses concernant le vaccin contre le coronavirus...

