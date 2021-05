Covid-19. Il est temps de se faire vacciner...contre la propagande (Merion West)

Il est temps de se faire vacciner...contre la propagande Article originel : Time To Get Vaccinated...Against Propaganda Par Allen Farrington Merion West, 9.05.21

"Pour ces personnes, le confinement a été un succès retentissant. Pour tous les autres, c'est un désastre total."



Le 24 avril, Londres a vu ce qui était probablement l'une des plus grandes marches pour les droits civiques de l'histoire récente, alors que les manifestants contre le confonement se rassemblaient sous la bannière Unite For Freedom. Je dis "probablement" car j'ai vu des rapports estimant la participation entre "plusieurs milliers" et "centaines de milliers". Mais je ne peux honnêtement pas en être sûr, car les médias britanniques ne semblent pas s'intéresser (et ne se sont pas intéressés) à l'événement.

Dans les heures qui ont suivi la marche, la BBC a titré sur un éditorial déguisé en information encourageant les jeunes à se faire vacciner, et Sky News a décidé de présenter le boycott des médias sociaux par les footballeurs professionnels comme la question la plus urgente du jour. Même en faisant des recherches pour cet article une semaine plus tard, la seule "nouvelle" que j'ai pu trouver était que huit policiers avaient été blessés, sans gravité. En d'autres termes, il s'agissait d'une manifestation pacifique, contrairement à d'autres manifestations récentes qui me viennent à l'esprit, et sur lesquelles les médias britanniques se sont penchés avec enthousiasme.



Il peut sembler étrange que, dans un marché du journalisme prétendument libre, une manifestation massive en faveur des droits civiques ne soit pas un sujet de reportage attrayant en soi, mais surtout si absolument aucun de vos collègues journalistes ne la couvre, vous donnant ainsi le scoop exclusif. Mais j'en suis venu à penser récemment que ce point de vue est tragiquement naïf. Nous sommes aux premiers stades de la campagne de propagande la plus intense et la plus exhaustive que les Britanniques aient probablement jamais connue. Bien que je ne puisse parler que de mon expérience personnelle au Royaume-Uni, les lecteurs de Merion West ailleurs pourraient bien se trouver dans une situation similaire.

La marche n'a pas été couverte parce que le confinement va être dépeint comme un glorieux succès national, et ses détracteurs comme des idiots déniant la science, tuant des grand-mères, égoïstes, sans cœur et antipatriotiques. Les médias se préparent à colporter cette propagande insultante, en affirmant que la suspension des libertés civiles et la destruction de l'économie et du tissu social au nom d'une expérience sociale et médicale autoritaire sans précédent, mise en place sur l'ordre d'un ennemi géopolitique, était en fait un exploit impressionnant d'humanitarisme et d'action collective. En effet, nous avons toujours été en guerre contre l'Eastasia. Comme on peut s'y attendre, les expériences personnelles de dizaines de millions de Britanniques sont tout à fait contraires à ce récit, ce qui est exactement la raison pour laquelle il doit être colporté agressivement en premier lieu. Et je préviens le lecteur : Il le sera.



Mon expérience du confinement est probablement instructive, et bien que j'hésite à me fier excessivement à l'anecdote, je pense qu'elle est justifiée dans ce cas pour deux raisons. Premièrement, mes deux expériences pertinentes concernent des institutions avec lesquelles des dizaines, voire des centaines de milliers d'autres personnes ont dû interagir de manière similaire. Et, deuxièmement, ma thèse est qu'avec une propagande aussi intense et implacable, l'anecdote est vraiment tout ce que nous avons. Le meilleur résultat de la publication de cet article serait d'encourager le plus grand nombre possible d'autres personnes à partager leurs anecdotes afin que nous puissions commencer à rassembler des "informations" réelles...

