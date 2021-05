Covid-19. La protéine Spike, protéine de tous les dangers ?

Début février 2021, le célèbre institut allemand Paul Ehrlich a publié une étude faisant état du rôle de la protéine S (Spike : protéine de pointe à la surface du SRAS-Cov-2 qui facilite son entrée dans les cellules par fusion avec le récepteur ACE ou ECA : enzyme de conversion de l'angiotensine) dans la fusion cellulaire et donc dans les thromboses qui en résulte.

Image microscopique de cellules fusionnées par une protéine de pointe. Les flèches indiquent une accumulation de noyaux cellulaires (orange) de plusieurs cellules fusionnées. Source : Samuel A. Theuerkauf/Paul-Ehrlich-Institut

Note: Des images représentatives de cellules de contrôle endothéliales vasculaires (à gauche) et de cellules traitées avec la protéine SARS-CoV-2 Spike (à droite) montrent que la protéine de pointe provoque une fragmentation mitochondriale accrue dans les cellules vasculaires. Crédit: Salk Institute

Les auteurs de l'article déclarent que "la protéine S seule peut endommager les cellules endothéliales vasculaires (CE) en régulant à la baisse l'ACE2 et en inhibant par conséquent la fonction mitochondriale".

SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2

("La protéine de pointe du SRAS-CoV-2 altère la fonction endothéliale via la régulation négative de l'ACE 2")

Par Yuyang Lei et al., 30.04.21



"L'infection par le SRAS-CoV-2 (coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère) repose sur la liaison de la protéine S (glycoprotéine de l'épi) à l'ACE (enzyme de conversion de l'angiotensine) dans les cellules hôtes. L'endothélium vasculaire peut être infecté par le SRAS-CoV-2,1 ce qui déclenche la production d'espèces réactives de l'oxygène mitochondrial et le passage au glycolytique. Paradoxalement, l'ACE est protectrice dans le système cardiovasculaire, et la protéine S du SRAS-CoV-1 S favorise les lésions pulmonaires en diminuant le niveau d'ACE2 dans les poumons infectés. Dans la présente étude, nous montrons que la protéine S seule peut endommager les cellules endothéliales vasculaires (CE) en régulant à la baisse l'ACE2 et en inhibant par conséquent la fonction mitochondriale.

Dans cette étude résumée par France Soir : "les chercheurs ont créé un «pseudovirus» qui était entouré de la couronne classique SARS-CoV-2 de protéines de pointe, mais qui ne contenait aucun virus réel. L'exposition à ce pseudovirus a entraîné des lésions des poumons et des artères d'un modèle animal - prouvant que la protéine de pointe seule était suffisante pour provoquer la maladie. Les échantillons de tissus ont montré une inflammation des cellules endothéliales tapissant les parois des artères pulmonaires. L'équipe a ensuite reproduit ce processus en laboratoire, exposant des cellules endothéliales saines (qui tapissent les artères) à la protéine de pointe. Ils ont montré que la protéine de pointe endommageait les cellules en se liant à ACE2. Cette liaison a perturbé la signalisation moléculaire d'ACE2 aux mitochondries (organites qui génèrent de l'énergie pour les cellules), provoquant des dommages et une fragmentation des mitochondries."