Covid-19. Le Pasteur canadien Artur Pawlowski qui avait bouté la police hors de son église a finalement été arrêté après la messe (Vidéo)

Episode 3:

Artur Pawlowski and Dawid Pawlowski arrested after the Church service Saturday, May 8, 2021. Artur Pawlowski and Dawid Pawlowski arrested by gestapo on the way back from church service!!! / Traduction : Artur Pawlowski et Dawid Pawlowski arrêtés après la messe. Samedi 8 mai 2021. Artur Pawlowski et Dawid Pawlowski arrêtés par la gestapo au retour du service religieux ! !!

Pour les épisodes précédents, lire :

Episode 2:

- SLT 26.04.21 Covid-19. La "Gestapo est revenue attaquer l'Église !" (Vidéo)

The Gestapo came again attacking the Church!