Covid : les masques jetables présentent un risque de pollution, selon une étude (BBC)

Selon des chercheurs, les masques jetables pourraient libérer des polluants chimiques et des nanoparticules dans l'environnement.

Les scientifiques ont déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la réglementation et de mener davantage de recherches.

L'équipe de l'université de Swansea a constaté que des métaux lourds et des fibres plastiques étaient libérés lorsque des masques jetables étaient immergés dans l'eau.

Les chercheurs ont déclaré que l'impact sur la santé publique devait être étudié plus en détail.

"Avant la pandémie, nous cherchions à réduire l'utilisation des pailles en plastique et des emballages, mais aujourd'hui, ce sont des centaines et des milliers de masques qui sont jetés", a déclaré le chef de projet, le Dr Sarper Sarp, de l'Université du College of Engineeringé...



Lire la suite