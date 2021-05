Covid: vue d'ensemble en mai 2021 (SPR)

Pour que cette mauvaise orientation fonctionne, il faut cacher que la Norvège et la Finlande ont eu des mesures encore plus douces que la Suède pendant la majeure partie de la pandémie, et il faut également cacher la vraie raison du statut aberrant de la Norvège et de la Finlande: des contrôles aux frontières précoces , contrés par le L'OMS et la plupart des «experts de la santé» occidentaux, pour des raisons politiques, jusqu'à ce qu'il soit trop tard .

Le graphique ci-dessus à lui seul invalide essentiellement l'ensemble de `` l'approche occidentale '' à coût élevé et à faible bénéfice de la pandémie de coronavirus. Pour cette raison même, ceux qui ont promu cette approche non scientifique ne peuvent pas montrer les données globales sur la mortalité. Au lieu de cela, ils comparent la Suède uniquement à ses deux voisins, la Norvège et la Finlande, qui ont la plus faible mortalité par covidie parmi tous les pays occidentaux non insulaires.

Le graphique ci-dessus montre qu'après plus d'un an de pandémie, la mortalité cumulative confirmée des covidés en Suède - sans verrouillage, sans mandat de masque et sans fermeture d'écoles primaires - est nettement inférieure à la moyenne dans l'UE et aux États-Unis. Aux États-Unis, il en va de même pour la Floride , surtout si elle est ajustée à l'âge moyen de la population. En effet, une récente analyse transnationale a révélé que ni les verrouillages ni les taux de test PCR n'avaient un impact sur la mortalité des covidus.

L'importance de la transmission par aérosol pourrait même expliquer pourquoi quelques pays d'Asie de l'Est (par exemple le Japon et le Vietnam) semblent avoir connu un taux de transmission plus faible, comparable à celui des enfants des pays occidentaux: en raison de facteurs génétiques ou métaboliques (par exemple, des taux d'obésité bien inférieurs) ils ont peut-être eu beaucoup moins d'individus «super-propagateurs» à l'origine d'épidémies majeures.

La transmission par aérosol peut également expliquer - et de nombreux sceptiques n'aimeront peut-être pas entendre cela - pourquoi la transmission pré-symptomatique a joué un rôle si important dans la propagation de la pandémie de covid: le professeur Jimenez estime que 30% à 60% de toutes les transmissions proviennent de personnes non ( pourtant) la toux ou les éternuements, car les aérosols sont déjà produits par une conversation normale, et la charge virale atteint son maximum près de l'apparition des symptômes. Notez que la transmission pré-symptomatique a déjà été connue de la grippe.

Plus d'un an après le début de la pandémie, l'OMS a enfin reconnu que les aérosols sont un mode de transmission primaire du Sars-CoV-2. Un chercheur de premier plan sur les aérosols et professeur à l'Université du Colorado, Jose-Luis Jimenez, soutient que la transmission par aérosol peut en fait représenter 99% de la transmission du Sars-CoV-2.

Une fuite en laboratoire était également la cause probable des deux pandémies (légères) les plus récentes - la `` grippe russe '' de 1977 et la `` grippe porcine '' de 2009 - et a été documentée au moins quatre fois avec le SRAS-CoV-1. Néanmoins, d'autres hypothèses, telles que le commerce des espèces sauvages chinoises ou une origine liée au laboratoire en dehors de la Chine, restent également possibles.

Bien qu'il aurait été très facile pour ces gens de concevoir un coronavirus qui ressemble à une fuite de laboratoire WIV - ils avaient un accès étendu aux bases de données virales WIV - prédire le cours et les victimes d'une pandémie semble beaucoup plus difficile (par exemple, Bill Gates pensait que le virus pourrait être arrêté à une prévalence de 1% ). Par conséquent, une «fuite de laboratoire» reste actuellement l'explication la plus simple et la plus probable.

Dans le cas d'une fuite accidentelle de laboratoire, le WIV pourrait être le «principal suspect». Dans le cas d'une dissémination intentionnelle, cependant, les personnes qui ont dirigé l' opération sous faux drapeau de bioterrorisme «lettre d'anthrax» aux États-Unis de 2001 pourraient plutôt être les «principaux suspects». Ce sont essentiellement les mêmes personnes qui ont organisé l'exercice de bioterrorisme du charbon «Dark Winter» en juin 2001 et l'exercice de pandémie de coronavirus «Event 201» en octobre 2019, et qui pourraient également bénéficier le plus d'un système d' identification biométrique mondial de «passeport vaccinal». comme faisant de la Chine une menace géopolitique mondiale.

Jusqu'à récemment, les médias américains et occidentaux évitaient de discuter de `` l'hypothèse de laboratoire '', car les institutions américaines, telles que le NIAID d'Anthony Fauci, étaient elles-mêmes impliquées dans la recherche à risque sur les coronavirus avec le WIV (c'est pourquoi certains chercheurs parlent à moitié en plaisantant de covid comme le «Fauci grippe» ), et discuter du sujet aurait pu contribuer à la réélection de l'ancien président américain.

En mai 2020, la collaboration de recherche en ligne DRASTIC a réussi à relier le parent connu le plus proche de Sars-CoV-2 à un incident de pneumonie de type covid en 2012 dans une mine chinoise, dont les échantillons de virus avaient été collectés, stockés et étudiés par l'Institut de Wuhan de Virologie (WIV). Des travaux supplémentaires de DRASTIC ont révélé plusieurs contradictions dans les affirmations des scientifiques associés au WIV.

Au début de la pandémie, des rumeurs non scientifiques d'une `` fuite de laboratoire '' ou même d'une `` arme biologique '' ont été utilisées pour exagérer le danger du nouveau coronavirus et effrayer la population générale (la très légère `` grippe porcine '' de 2009 était probablement également une fuite de laboratoire . ). En avril 2020, le généticien russo-canadien Yuri Deigin a rédigé la première analyse scientifique approfondie confirmant la plausibilité d'une origine liée au laboratoire.

Surmortalité mondiale

Alors que les décès confirmés de covid sont actuellement d'environ 3,3 millions dans le monde, le British Economist estime qu'il y a eu environ 10 millions de décès en excès entre mars 2020 et avril 2021. Ce chiffre équivaut à une surmortalité mondiale d'environ 15% (par rapport à 60 millions de décès dans le monde). décès par an) et comprend les décès directs et indirects causés par la pandémie et la riposte à la pandémie (par exemple, perturbations des marchés du travail, de l'approvisionnement alimentaire et des soins de santé).

Comme le montre la carte suivante, les régions les plus touchées ont été la Russie, l'Europe de l'Est et certaines parties de l'Amérique latine. Alors que l' âge médian des décès de covid dans de nombreux pays européens est supérieur à 80 ans (78 aux États-Unis) et qu'environ 50% des décès sont survenus dans des maisons de retraite médicalisées, ce n'est pas le cas dans des endroits comme l'Amérique latine, l'Inde et l'Afrique du Sud, où covid la mortalité a pénétré plus profondément la société.

En termes de mortalité mondiale , 10 millions de décès excédentaires liés à la pandémie représentent une mortalité mondiale d'environ 0,12% (contre 8 milliards de personnes), contre environ 2,4% causée par la grippe de 1918 (40 millions de décès sur 1,8 milliard de personnes, avec un âge moyen des décès beaucoup plus faible à l'époque).