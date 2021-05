Des acclamations et des applaudissements ont retenti dans la salle du Sénat mardi soir après l'adoption d'un amendement proposé par le sénateur Rand Paul (R-Ky.), qui interdit l'utilisation de l'argent des contribuables étatsuniens pour financer la recherche sur les gains de fonction en Chine (The Blaze.com)

Des acclamations et des applaudissements ont retenti dans la salle du Sénat mardi soir après l'adoption d'un amendement proposé par le sénateur Rand Paul (R-Ky.), qui interdit l'utilisation de l'argent des contribuables étatsuniens pour financer la recherche sur les gains de fonction en Chine.

Article originel : Cheers and applause rang out in the Senate chamber on Tuesday evening after passage of an amendment offered by Sen. Rand Paul (R-Ky.), which bans the use of U.S. taxpayer dollars to fund gain-of-function research in China.

Par Beck Dumas

The Blaze.com, 25.05.21







Quels sont les détails ?

"Nous ne saurons peut-être jamais si la pandémie est née du laboratoire de Wuhan, mais nous savons que, jusqu'à présent, aucun hôte animal intermédiaire n'a été découvert", a déclaré Paul dans son discours précédant le vote.

"Des milliers d'animaux du marché noir ont été examinés", a-t-il poursuivi. "Aucun d'entre eux n'a été porteur de la COVID-19. Nous avons essayé d'infecter des chauves-souris avec la COVID-19 ; il ne se développe pas bien chez les chauves-souris. Il semble adapté aux humains."

Il a réitéré : "Nous ne saurons peut-être pas si cela est sorti d'un laboratoire de Wuhan, mais je pense que la recherche sur les gains de fonction, où l'on prend un virus mortel - parfois beaucoup plus mortel que la COVID - et où l'on augmente sa transmissibilité aux mammifères, est une erreur."...

