Des chercheurs chinois ont créé de nouveaux coronavirus dans des conditions dangereuses Article originel : Chinese researchers created new corona viruses under unsafe conditions Par Aksel Fridstrøm Nyhetsredaktør Minervanett

Alors que les dirigeants du monde entier se réunissent cette semaine pour la conférence annuelle de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, des documents qui soulèvent des questions sur le rôle des laboratoires de virus de Wuhan comme source possible de la pandémie continuent d'apparaître.



L'un des nombreux sujets qui seront abordés lors de la conférence de cette année est le renforcement de la biosécurité dans les laboratoires, mais ce débat se déroulera désormais dans un climat politique extrêmement intense.

En début de semaine, le Wall Street Journal a fait état de maladies parmi le personnel de l'Institut de virologie de Wuhan (WIV) en novembre 2019, citant des documents de la communauté du renseignement étatsunien. L'information a d'abord été divulguée dans une fiche d'information publiée dans les derniers jours de l'administration Trump, mais sans beaucoup de détails. Cette fois-ci, le WSJ se réfère à des renseignements spécifiques notant que trois employés de l'institut ont non seulement été malades, mais ont été hospitalisés "avec des symptômes correspondant à la fois à la Covid-19 et à une maladie saisonnière commune". La Chine a déjà rejeté l'affirmation des États-Unis selon laquelle les employés du laboratoire étaient malades, la qualifiant de "mensonges complets".

Plusieurs experts étatsuniens de premier plan en matière de virologie, de biosécurité et de génétique ont récemment pris la parole pour examiner les laboratoires chinois comme source possible de la pandémie. Parmi eux, Ralph Baric, un ancien collaborateur du WIV et une autorité mondiale en matière de recherche sur les coronavirus. Le directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, s'est également exprimé dans des termes similaires.

Les récentes déclarations de Ian Lipkin sont peut-être encore plus remarquables. Lipkin est un épidémiologiste de renommée mondiale qui, au début de la pandémie, a écarté la possibilité d'une fuite d'un laboratoire en tant que coauteur de l'article The proximal origin of SARS-CoV-2, qui, plus que toute autre chose, a écarté l'hypothèse du laboratoire du débat général. Aujourd'hui, il affirme avoir changé d'avis.

Lipkin fait référence à des articles publiés par des chercheurs du WIV qui décrivent des travaux sur les coronavirus menés à un niveau de sécurité inférieur à ce qui est recommandé : "Cela n'aurait pas dû se produire. Les gens ne devraient pas étudier les virus de la chauve-souris dans des laboratoires de niveau de sécurité 2. Mon point de vue a changé", a-t-il déclaré à Donald G. McNeil Jr, ancien journaliste scientifique au New York Times.

Le niveau 2 est l'avant-dernier niveau de biosécurité des laboratoires, qui va du niveau 1 au niveau 4. Les travaux effectués au niveau 2 nécessitent le port de gants et d'un masque, mais pas de combinaison intégrale. Le biologiste moléculaire étatsunien Richard Ebright a souligné à plusieurs reprises que le niveau BSL-2 ne présente pas plus de sécurité que le cabinet d'un dentiste étatsunien.



L'OMS n'est pas en mesure d'examiner les cas individuels de recherche, mais souligne la nécessité d'une surveillance réglementaire.

La sécurité des laboratoires est devenue une priorité pour l'OMS après que le premier virus du SRAS, qui a provoqué une épidémie en 2003, se soit échappé des laboratoires à de multiples reprises après que l'épidémie initiale ait été contenue. En 2003, l'organisation a publié de nouvelles lignes directrices dans lesquelles elle "recommande fortement le niveau de biosécurité 3 (BSL3) comme niveau de confinement approprié pour travailler avec du matériel vivant du Sras-CoV-2"...

