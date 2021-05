Des médecins de Première ligne (Frontline doctors) déposent une motion pour empêcher la FDA d'autoriser les vaccins contre la COVID pour les enfants (Life Site News)

Des médecins de Première ligne (Frontline doctors) déposent une motion pour empêcher la FDA d'autoriser les vaccins contre la COVID pour les enfants. Article originel : Frontline doctors file motion to stop FDA authorization of COVID vaccines for children Life Site News

BIRMINGHAM, Alabama, 21 mai 2021 (LifeSiteNews) - Un groupe de parents, avec America's Frontline Doctors (AFLDS) et sous la plume de Thomas Renz, Esq. a déposé une requête devant un tribunal fédéral pour obtenir une ordonnance restrictive temporaire " afin d'empêcher l'extension de l'autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la FDA pour les vaccins contre la COVID-19 afin d'inclure les enfants de moins de 16 ans ", selon une déclaration publiée plus tôt aujourd'hui.

La requête a été déposée devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Alabama et est dirigée contre le secrétaire Xavier Becerra et le département de la santé et des services sociaux (HHS). Elle est composée de nombreux plaignants représentant divers intérêts et milieux, notamment "des médecins et des parents d'enfants mineurs qui s'alarment de proposer aux enfants des produits expérimentaux qui n'ont pas fait l'objet d'études à long terme sur les animaux ou sur la sécurité."

"Nous n'avons jamais vu ce niveau d'effets secondaires pour un vaccin sans que la FDA n'intervienne", a déclaré la Dre Angelina Farella, directrice médicale pédiatrique de l'AFLDS. "Le vaccin contre le rotavirus a été retiré pour 15 cas d'effets secondaires non mortels et le vaccin contre la grippe porcine a été retiré pour 25 décès. Mais maintenant, selon les propres données du CDC, nous constatons une augmentation de 12 000 % des décès avec ces vaccins et ils parlent encore de les donner à nos enfants."...

