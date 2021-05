Des scientifiques critiquent l'OMS pour son incapacité à enquêter correctement sur la théorie de la fuite de la Covid d'un laboratoire (Lockdown Sceptics)

Des scientifiques critiquent l'OMS pour son incapacité à enquêter correctement sur la théorie de la fuite de la Covid d'un laboratoire Article originel : Scientists Criticise WHO over Its Failure to Properly Investigate Covid Lab Leak Theory Par Michael Curzon Lockdown Sceptics, 16.05.21

Des scientifiques du monde entier ont critiqué l'enquête de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les origines de la Covid, affirmant que l'agence n'a pas examiné correctement la théorie de la fuite de laboratoire. Le groupe a écrit dans la revue universitaire Science : "Theories of accidental release from a lab and zoonotic spillover [from animals to humans] both remain viable." ("Les théories de la fuite accidentelle d'un laboratoire et du débordement zoonotique [des animaux aux humains] restent toutes deux viables.") Ian Birrell en dit plus dans le Mail on Sunday.

Dans un geste très significatif, 18 scientifiques des plus grandes universités du monde, dont Cambridge, Harvard et Yale, ont exigé des investigations supplémentaires sur les origines de la pandémie...

[Ils écrivent :] "Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'origine de la pandémie. Il est essentiel de savoir comment le Covid a émergé pour informer les stratégies mondiales visant à atténuer le risque de futures épidémies."

Parmi les signataires figurent Ravindra Gupta, le généticien de Cambridge qui a joué un rôle clé dans la réponse de la Grande-Bretagne aux variants.

Un autre est Ralph Baric, un épidémiologiste étatsunien qui a mené des expériences controversées sur les coronavirus, notamment en collaborant avec Shi Zhengli - la scientifique de Wuhan surnommée "Batwoman".

Dans le cadre de leurs recherches, ils ont manipulé des virus de chauve-souris pour les rendre plus infectieux pour les êtres humains.

Bien que les travaux de Baric et de Zhengli aient été financés par l'organisation caritative EcoHealth Alliance, des courriels ont révélé que Baric avait refusé de se joindre au directeur britannique de l'organisation, Peter Daszak, pour tenter d'écarter l'idée d'une éventuelle fuite du laboratoire.

Lorsque la pandémie a éclaté, Daszak a secrètement organisé une déclaration avec certains collègues scientifiques à l'intention du Lancet qui "condamnait fermement" les théories du complot suggérant que la Covid n'avait pas une origine naturelle.

Le financement étatsunien de l'Institut de virologie de Wuhan a été interrompu après que le Mail on Sunday en a fait état.

Pourtant, on a demandé à Daszak de se joindre à une équipe d'étude conjointe de l'OMS sur les origines de la pandémie, malgré ses conflits d'intérêts évidents.

La nouvelle lettre adressée à Science reproche à l'enquête de l'OMS d'avoir affirmé qu'une fuite de laboratoire était "extrêmement improbable" alors qu'il n'existe aucune preuve solide à l'appui de l'une ou l'autre théorie.

"Nous devons prendre au sérieux les hypothèses concernant les débordements tant naturels qu'en laboratoire jusqu'à ce que nous disposions de données suffisantes", indique la lettre.

"Une enquête digne de ce nom doit être transparente, objective, fondée sur des données, faire appel à une large expertise, faire l'objet d'une surveillance indépendante et être gérée de manière responsable afin de minimiser l'impact des conflits d'intérêts."

Cette critique montre à quel point le terrain évolue rapidement sur cette question, les scientifiques et les politiciens remettant en cause l'idée reçue selon laquelle la Covid a émergé naturellement à Wuhan, site de plusieurs laboratoires chinois clés.

Parmi ces laboratoires figure l'Institut de virologie de Wuhan, spécialisé dans l'étude des virus transmis par les chauves-souris et pour lequel il existe des problèmes de sécurité connus...

Seuls quelques scientifiques et journalistes ont osé remettre en question le discours qui écartait l'idée d'une éventuelle fuite de laboratoire pendant la première année de la pandémie...

L'argument a commencé à changer lorsque le microbiologiste de Stanford David Relman, un autre des signataires de Science, a publié un article historique demandant une enquête sérieuse sur les deux théories.

Cet article mérite d'être lu dans son intégralité.