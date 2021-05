Dessous, gloire et déboires de l’empire Bolloré (L'Humanité)

Dessous, gloire et déboires de l’empire Bolloré Par Emilio Meslet L'Humanité, 22.05.21

Habitué des couloirs de l’Élysée, le milliardaire a toujours louvoyé pour servir ses intérêts. Délaissé par Macron et en perte de vitesse en Afrique, ce fervent catholique libéral use de son empire médiatique, en pleine expansion, comme d’un puissant vecteur idéologique et politique.