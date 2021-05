Don't Worry, Be Happy! "Plus de voiture ni de maison personnelle", le plan espagnol en phase avec le Great Reset ?

Selon Sputniknews et El Mundo, le premier ministre espagnol, Sanchez, envisage un plan majeur pour l'Espagne dans les décades à venir. Ce plan prévoit, notamment, selon le journal El Mundo que "les Espagnols n’auront ni voiture ni maison personnelles et devront partager un appartement. Ils seront obligés de renoncer aux avions pour des voyages de courte distance en utilisant le train. En matière d’emploi, ils auront un statut autonome ou en CDD et pourraient avoir à travailler jusqu'à 70 ans avant de partir à la retraite. Ils devront manger moins de viande et payer plus d'impôts pour boire ou fumer."



Ce plan qui attend l'aval des partis politiques et des autorités locales, s'appuie sur l'analyse d'une centaine d'experts selon Sputniknews :

"Le document, développé avec la contribution de plus de 100 experts de divers domaines et origines idéologiques, est désormais ouvert aux amendements des partis politiques, des autorités locales et régionales, des syndicats et des groupes d'employeurs, des organisations à but non lucratif et des universités."



Toute ressemblance avec le plan du Forum Economique mondial intitulé "Great Reset" ("Grande réinitialisation ou grande remise à zéro") n'est sans doute que pure coïncidence.