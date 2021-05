Douma : Trois ans après. Comment les médias indépendants ont démoli le faux récit d'une "attaque chimique" (Off Guardian)

Douma : Trois ans après. Comment les médias indépendants ont démoli le faux récit d'une "attaque chimique".

Article originel : Douma: Three Years On How independent media shot down the false “chemical attack” narrative

Par Eva Bartlett

Off Guardian, 25.05.21

Le 20 mai marque le début des élections présidentielles syriennes de 2021. Les Syriens du monde entier, hors de Syrie, voteront - si leurs ambassades n'ont pas été fermées ou si le vote n'est pas interdit dans les pays où ils résident.

Comme je l'ai écrit la semaine dernière, Les dirigeants occidentaux ont hypocritement prétendu se soucier des Syriens et vouloir s'assurer qu'ils vivent démocratiquement - en finançant et en armant des terroristes du monde entier pour les massacrer et détruire leurs maisons, leurs bâtiments gouvernementaux et leurs lieux historiques et culturels - mais ils continuent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour rendre difficile, voire impossible, l'exercice par les Syriens de leur droit de vote pour leur président. En fermant les ambassades syriennes dans le monde entier, l'alliance pour le changement de régime a clairement indiqué qu'elle ne voulait pas que le peuple syrien exerce son droit démocratique de voter aux élections présidentielles passées et futures. Ils savent que les Syriens se déplaceront en masse pour voter pour leur président. Sinon, le 26 mai, les Syriens voteront en Syrie. Il s'agit d'un moment historique : après dix ans de tentative de changement de régime en Syrie, dix années sanglantes de guerre inutile contre la Syrie, les Syriens votent, qu'ils soient pour Assad ou non, pour défier les tentatives de l'Occident d'installer un gouvernement fantoche. Dans leurs tentatives de renverser le président Assad, l'Occident et ses alliés ont concocté accusation après accusation sur les atrocités prétendument commises par la Syrie. Parmi les nombreuses fabrications, la plus récente et peut-être la plus notable est celle des allégations d'"attaque chimique" de Douma d'avril 2018. L'"attaque chimique" de Douma Il y a trois ans, le 7 avril, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis (FUKUS) et leurs alliés, ainsi que l'ensemble des médias institutionnels occidentaux, ont allégué que l'armée syrienne avait utilisé des armes chimiques sur des civils à Douma, juste au nord-est de Damas. L'allégation était qu'un agent chimique largué sur la ville avait tué des dizaines de civils. Comme je l'ai écrit à l'époque, la prétention de l'Occident à disposer de preuves à l'appui de ces allégations était un mensonge transparent : ce qu'ils avaient, c'était des clips vidéo et des photos douteux, non vérifiés, partagés sur les médias sociaux, fournis par les Casques blancs financés par l'Occident et d'autres sources partielles et non crédibles affiliées à Jaych al-Islam et à des groupes co-terroristes de la Ghouta orientale, et qui les admirent. Une semaine plus tard, la nuit précédant la visite prévue des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) à Douma (à la demande du gouvernement syrien), FUKUS a lancé 103 missiles sur la Syrie. Ils ont bombardé Damas même et mis en danger la vie des civils syriens. Ils ont mené cette attaque sans attendre la moindre preuve, et encore moins une enquête complète de l'OIAC. Loin d'un souci de vérité, ou d'une volonté de "protéger" les vies syriennes, la réponse des FUKUS (France, United Kingdom, USA) visait clairement à exercer une pression à la fois politique et militaire sur le gouvernement qu'ils tentaient de changer depuis près d'une décennie.

Les médias indépendants sur le terrain en Syrie Contrairement à la propagande diffusée depuis l'extérieur de la Syrie - par des organismes de propagande douteux comme Bellingcat, ainsi que par la plupart des médias occidentaux - un certain nombre de journalistes se sont rendus dans la zone en question et ont parlé avec le personnel médical et les habitants. Parmi eux, des médias russes et syriens, puis des journalistes étrangers, dont One America News Network, Vanessa Beeley, Robert Fisk, la chaîne allemande ZDF et moi-même. Nous avons appris que rien n'indiquait que l'une des personnes amenées au point médical avait été exposée à un agent chimique ; elles ont plutôt été traitées pour des blessures normales dues aux bombardements, ainsi que pour des difficultés respiratoires dues à la combinaison de la fumée, de la poussière et du fait qu'elles s'étaient réfugiées pendant de longues périodes dans des sous-sols ; elles ont toutes été renvoyées chez elles après avoir été traitées, personne n'est mort dans l'hôpital de fortune.

Nous avons également entendu parler des horribles souffrances des civils de la Ghouta orientale, sous la domination sauvage de Jaych al-Islam, Faylaq al-Rahman et des autres factions terroristes qui occupent la région. En fait, la plupart des habitants avec lesquels j'ai parlé étaient plus désireux de souligner à quel point la vie avait été horrible sous leur domination que de parler de ce qu'ils considéraient clairement comme des mensonges, les allégations chimiques. Dans un des premiers reportages particulièrement remarquables, RT a interviewé le garçon de 11 ans, Hassan Diab, qui jouait dans le clip qui a fait le tour du monde : un clip montrant Diab en train d'être arrosé dans une chambre d'hôpital chaotique, prétendument traité pour une exposition à un agent chimique. Le garçon a raconté à RT : Nous étions dehors, et ils nous ont dit d'entrer dans l'hôpital. On m'a immédiatement emmené à l'étage, et ils ont commencé à me verser de l'eau dessus. Les médecins ont commencé à nous filmer ici [dans l'hôpital], ils versaient de l'eau et prenaient des vidéos.

Conférence de presse de La Haye Diab et seize autres personnes - dont un réanimateur, un auxiliaire médical qui travaillait dans le domaine des soins d'urgence, un auxiliaire médical du Croissant-Rouge syrien, un médecin du service des urgences - ont ensuite pris la parole à La Haye. Leurs témoignages ont démantelé les affirmations concernant une attaque chimique à Douma.

Mais, comme je l'ai écrit récemment, au lieu de prendre en compte ces sources syriennes, les experts et les médias ont ricané de la "mascarade obscène" concernant les témoignages.

Oui, les mêmes médias qui ont adopté sans critique comme parole d'évangile le compte Twitter d'une fillette d'Alep de sept ans, analphabète en anglais, à l'approche de la libération d'Alep, ont refusé de considérer les témoignages de dix-sept civils de Douma. Ces mêmes médias ont refusé les révélations des lanceurs d'alerte de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) qui se sont exprimés, accablant le rapport final de l'OIAC pour ses omissions flagrantes - omissions qui ont complètement changé le récit autour de Douma.

En octobre 2020, le Conseil de sécurité des Nations unies lui-même a refusé de laisser Jose Bustani, ancien directeur général de l'OIAC, s'exprimer. J'invite les gens à lire les mots de Bustani sur la dissimulation des conclusions des experts de l'OIAC concernant les allégations de Douma. Il convient de noter que c'est en grande partie grâce au groupe de travail sur la Syrie, la propagande et les médias que les lanceurs d'alerte de l'OIAC ont pris la parole et que le rapport a ainsi été remis en question. Vous pouvez lire une partie de leurs recherches diligentes ici. Quant à Jose Bustani, par souci de brièveté, je n'inclurai qu'une partie de ses propos ci-dessous, encourageant à nouveau les lecteurs à lire ses propos dans leur intégralité.

[D]es questions sérieuses sont maintenant soulevées quant à savoir si l'indépendance, l'impartialité et le professionnalisme de certains travaux de l'Organisation sont gravement compromis, peut-être sous la pression de certains États membres. Les circonstances entourant l'enquête de l'OIAC sur l'attaque chimique présumée à Douma, en Syrie, le 7 avril 2018, sont particulièrement préoccupantes. Ces préoccupations émanent du cœur même de l'Organisation, des scientifiques et ingénieurs mêmes qui ont participé à l'enquête sur Douma.

[...]

Si l'OIAC est confiante dans la robustesse de son travail scientifique sur Douma et dans l'intégrité de l'enquête, alors elle n'a pas grand-chose à craindre en entendant ses inspecteurs.

Si, toutefois, les allégations de suppression de preuves, d'utilisation sélective de données et d'exclusion d'enquêteurs clés, entre autres, ne sont pas infondées, alors il est encore plus impératif que la question soit traitée ouvertement et de toute urgence. Pour plus de nuances et de détails sur le scandale de l'OIAC, la suppression de preuves essentielles afin de satisfaire le récit des changeurs de régime d'une attaque chimique ayant eu lieu à Douma, lisez l'article de Kit Klarenberg d'avril 2021, dans lequel elle note : Le rapport rendu public a été réduit à 34 pages seulement, avec toutes les preuves balistiques, médico-légales et les témoignages recueillis par le FFM de Douma, qui ont complètement réfuté la notion d'attaque chimique, et pointé directement ou indirectement vers un incident mis en scène, supprimé [...] l'Occident et ses alliés continuent de pousser le récit officiel, et incorrect, de l'OIAC, allant maintenant jusqu'à s'assurer que la Syrie n'a plus de siège à la table de l'OIAC. Il est clair que, quelles que soient les preuves et les témoignages qui contredisent les affirmations de l'Occident sur une attaque chimique à Douma, FUKUS est déterminé à nous faire avaler ce récit. Tout cela au nom, bien sûr, du souci des civils syriens. Ces mêmes civils que l'Occident étrangle par des sanctions de plus en plus brutales contre le peuple syrien.

Témoignages sur le terrain à Douma Alors que l'on parle beaucoup du rapport officiel de l'OIAC et des fuites qui ont suivi et qui ont contredit les allégations chimiques, il est important de considérer également les nombreux témoignages de civils et de personnel médical syriens, non seulement sur la question d'une attaque chimique ou non, mais aussi sur les détails de leur vie sous la domination sauvage des groupes terroristes. Vanessa Beeley s'est rendue à Douma en avril 2018, se rendant dans l'hôpital de fortune où la scène de l'arrosage a été filmée. "Tous ont dit que ce n'était pas une attaque chimique. Les civils dans la zone l'ont également confirmé. Les magasins ont rouvert, la reconstruction a commencé, personne n'a présenté de symptômes d'attaque chimique", a-t-elle tweeté à l'époque.

L'article qu'elle a publié par la suite comprenait des témoignages de membres du personnel médical et de civils, dont le Dr Hassan Ouyoun, qui a indiqué qu'il n'avait délivré aucun certificat de décès pour les "victimes de l'attaque chimique" du 7 avril, et a soulevé un certain nombre de points importants : Je n'ai délivré aucun certificat de décès à la suite d'un empoisonnement chimique. C'est un point contre les Casques blancs. Comment l'"évaluation" des décès a-t-elle été effectuée ? Qui a fait l'examen ? Qui a identifié la cause du décès ? Comment l'enterrement a-t-il été effectué sans certificat d'un médecin ?

Je n'ai délivré aucun certificat de décès à la suite d'un empoisonnement chimique. C'est un point contre les Casques blancs. Comment l'"évaluation" des décès a-t-elle été effectuée ? Qui a fait l'examen ? Qui a identifié la cause du décès ? Comment l'enterrement a-t-il été effectué sans certificat d'un médecin ?

Des préoccupations valables. Et pourtant, les médias occidentaux et les têtes parlantes se sont contentés des images et des récits douteux fournis par les Casques blancs et les alliés affiliés à des terroristes. Je me suis moi-même rendu en taxi à Douma à la fin du mois d'avril 2018, me rendant également dans la chambre d'hôpital en question, alors tristement célèbre. Je suis retourné dans le district début mai pour visiter les villes voisines.

Comme je l'ai écrit après ma visite, l'homme avec qui j'ai parlé, Marwan Jaber, a déclaré que pendant que le personnel de l'hôpital traitait les blessures normales dues aux bombardements et les cas de problèmes respiratoires, des "étrangers" sont entrés en criant à propos d'une attaque chimique et ont commencé à arroser les gens avec de l'eau. Les symptômes des patients "ne correspondaient pas aux symptômes d'une attaque chimique. Il n'y avait pas de constriction de la pupille ou de broncho-constriction conduisant à la mort", se souvient Jaber. "Les symptômes que nous avons reçus étaient tous des symptômes d'étouffement, des patients affectés par la fumée et des blessures de guerre ordinaires. Ils sont venus ici, nous les avons traités et les avons renvoyés chez eux", a déclaré Jaber, notant qu'aucun, pas un seul, n'était mort.

Aucun membre du personnel de l'hôpital n'a été touché, comme on pourrait s'y attendre si un agent chimique avait été utilisé. Le personnel, comme on peut le voir dans la vidéo produite par les Casques blancs, ne portait aucun vêtement de protection, comme cela aurait été nécessaire en présence d'un produit chimique toxique. Selon Marwan Jaber, les hommes inconnus qui ont fait irruption dans l'hôpital en hurlant n'étaient pas formés à la médecine. Il est allé jusqu'à douter qu'ils aient terminé leurs études secondaires.

Douma Medical Student Testimony Contradicts Mainstream and White Helmets Chemical Accusations / Le témoignage d'un étudiant en médecine de Douma contredit les accusations chimiques du courant dominant et des Casques blancs

