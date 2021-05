Exclusif : Au sein d'une armée secrète étatsunienne composée de 60.000 hommes (Newsweek)

La plus grande force d'infiltration que le monde ait jamais connue est celle créée par le Pentagone au cours de la dernière décennie. Quelque 60 000 personnes font désormais partie de cette armée secrète, dont beaucoup travaillent sous des identités masquées et dans un profil bas, le tout dans le cadre d'un vaste programme appelé "signature reduction" ("réduction de signature"). Cette force, dont la taille est plus de dix fois supérieure à celle des éléments clandestins de la CIA, accomplit des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à la fois en uniforme militaire et sous couverture civile, dans la vie réelle et en ligne, se cachant parfois dans des entreprises privées et des cabinets de conseil, dont certains sont des sociétés connues.



Ce changement sans précédent a placé un nombre toujours plus grand de soldats, de civils et d'entrepreneurs sous de fausses identités, en partie comme un résultat naturel de la croissance des forces spéciales secrètes, mais aussi comme une réponse intentionnelle aux défis de voyager et d'opérer dans un monde de plus en plus transparent. En outre, l'explosion de la cyberguerre du Pentagone a donné naissance à des milliers d'espions qui effectuent leur travail quotidien sous de faux noms, le type même d'opérations infâmes que les États-Unis décrient lorsque les espions russes et chinois font de même.



Le reportage exclusif de Newsweek sur ce monde secret est le résultat d'une enquête de deux ans comprenant l'examen de plus de 600 CV et de 1 000 offres d'emploi, des dizaines de demandes au titre de la loi sur la liberté d'information et des dizaines d'entretiens avec des participants et des décideurs de la défense. Ce qui en ressort est une fenêtre sur un secteur peu connu de l'armée étatsunienne, mais aussi sur une pratique totalement non réglementée. Personne ne connaît la taille totale du programme, et l'explosion de la "réduction des signatures" n'a jamais été examinée pour son impact sur les politiques et la culture militaires. Le Congrès n'a jamais tenu d'audience sur le sujet. Et pourtant, l'armée qui développe cette gigantesque force clandestine défie les lois étatsuniennes, les Conventions de Genève, le code de conduite militaire et la responsabilité fondamentale...

