Exclusif : Le projet de passeport Covid est remis en cause par des ministres britanniques qui s'interrogent sur ses avantages pour la santé (The Telegraph)

Exclusif : Le projet de passeport Covid est remis en cause par des ministres qui s'interrogent sur ses avantages pour la santé.

Article originel : Covid passport plans ‘scaled back’ as ministers question health benefits

Par Ben Riley Smith

The Telegraph, 13.05.21

Selon une source gouvernementale, le bien-fondé du projet est remis en question en raison de la baisse du nombre de cas de virus et d'hospitalisations.



Les plans de passeports Covid ont été considérablement remis en cause, les ministres du gouvernement s'interrogeant en privé sur l'opportunité de les adopter, selon The Telegraph.

Les contrôles de statut Covid ne seront probablement pas nécessaires pour les cinémas, les petits théâtres ou les restaurants, selon les dernières réflexions du gouvernement, les pubs étant déjà exclus.

Lors d'une réunion du comité des opérations contre la Covid (Covid-O) vendredi dernier, des inquiétudes ont été exprimées quant à la manière dont la certification de statut devrait être utilisée au Royaume-Uni. Certains ministres se sont demandé si l'adoption de ce système présentait un avantage clair pour la santé et ont demandé plus de preuves, selon une source bien placée.

Une autre source gouvernementale a déclaré que le bien-fondé du système a été remis en question à mesure que les chiffres des cas et des hospitalisations liés au Covid ont chuté...



