Facebook a essayé de censurer les messages concernant l'hésitation à se faire vacciner, selon des mémos internes divulgués par des lanceurs d'alerte (Daily Mail)

Facebook a essayé de censurer les messages concernant l'hésitation à se faire vacciner, selon des mémos internes divulgués par des lanceurs d'alerte

Article originel : Facebook 'tried to censor posts about vaccine hesitancy, internal memos leaked by whistleblowers claim'

Daily Mail, 25.05.21

Project Veritas affirme avoir obtenu les documents divulgués par Facebook.

La version "bêta" de l'algorithme a été conçue pour réprimer les commentaires anti-vaccins.

James O'Keefe, chef du Project Veritas, a parlé des documents sur Fox News.

O'Keefe a déclaré avoir obtenu des documents de deux lanceurs d'alerte au sein de Facebook.

Les documents montrent un système de "niveaux" dans lequel la plateforme évalue le contenu "d'hésitation à la vaccination"...

Lire la suite