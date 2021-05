Fauci n'est plus convaincu que la COVID-19 est apparue naturellement (Washington Examiner)

Fauci n'est plus convaincu que la COVID-19 est apparue naturellement Article originel : Fauci no longer confident COVID-19 emerged naturally par Jerry Dunleavy Washington Examiner, 22.05.21

Le Dr Anthony Fauci appelle désormais à une enquête plus approfondie sur les origines de la COVID-19, contrairement à son rejet de l'hypothèse de la fuite du laboratoire de Wuhan l'année dernière.

Le principal conseiller médical du président Joe Biden, qui dirige l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses depuis 1984, s'est dit incertain lorsqu'il a été interrogé par Katie Sanders de Politifact pour savoir s'il était toujours convaincu que la COVID-19 était apparu naturellement.

" Non, en fait. ... Non, je ne suis pas convaincu de cela. Je pense que nous devrions continuer à enquêter sur ce qui s'est passé en Chine jusqu'à ce que nous découvrions au mieux de nos capacités ce qui s'est passé exactement", a déclaré Fauci lors de l'interview du 11 mai. "Il est certain que les personnes qui ont enquêté sur le sujet disent qu'il s'agissait probablement de l'émergence d'un réservoir animal qui a ensuite infecté des individus, mais il pourrait s'agir d'autre chose, et nous devons le découvrir. Donc, vous savez, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que je suis parfaitement en faveur de toute enquête sur l'origine du virus."

LE GOP HOUSE INTEL DIT QUE DES "PREUVES CIRCONSTANCIELLES ÉCRASANTES" POINTENT VERS LE LABORATOIRE DE WUHAN POUR LES ORIGINES DE LA COVID-19

Il y a plus d'un an, lors d'une interview accordée au National Geographic le 4 mai 2020, Fauci s'est moqué de la possibilité que la COVID-19 se soit échappé d'un laboratoire lorsque le rédacteur scientifique Nsikan Akpan lui a demandé : "Croyez-vous ou existe-t-il des preuves que le SRAS-CoV-2 a été fabriqué dans un laboratoire en Chine ou libéré accidentellement d'un laboratoire en Chine ?"

Fauci a fait valoir que "si l'on regarde l'évolution du virus chez les chauves-souris, et ce que l'on sait actuellement penche très, très fortement vers le fait qu'il n'a pas pu être artificiellement ou délibérément manipulé - la façon dont les mutations ont évolué naturellement." Il a ajouté qu'"un certain nombre de biologistes évolutionnistes très qualifiés ont dit que tout ce qui concerne l'évolution par étapes au fil du temps indique fortement qu'il a évolué dans la nature et a ensuite sauté d'espèce."

"Si vous acceptez la prémisse, qui est très fortement soutenue par des preuves scientifiques, qu'il n'a pas été délibérément muté et changé délibérément, et que vous dites, s'il était dans la nature et évoluait, la probabilité qu'il ait sauté d'espèce naturellement, quelqu'un dira, 'Eh bien, peut-être que quelqu'un l'a pris dans la nature, l'a mis dans le laboratoire, et puis il s'est échappé du laboratoire'. Mais cela signifie qu'il était dans la nature au départ !" a-t-il poursuivi...

Lire la suite