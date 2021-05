L'Arabie saoudite lance une campagne de répression contre les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le virus de la Covid. Les pèlerinages et les voyages à l'étranger leur sont interdits, de même que l'accès aux universités, aux centres commerciaux et aux bureaux (Daily Mail)

L'Arabie saoudite lance une campagne de répression contre les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le virus de la Covid. Les pèlerinages et les voyages à l'étranger leur sont interdits, de même que l'accès aux universités, aux centres commerciaux et aux bureaux.

Article originel : Saudi Arabia launches crackdown on anti-vaxxers with anyone refusing Covid jabs banned from pilgrimages and overseas travel and ordered not to access universities, malls and offices

Daily Mail