La fabrique de la peur. Les médias ont terrorisé le public pendant la pandémie. (Spiked)

La fabrication de la peur Article originel : The manufacturing of fear Par Laura Dodworth Spiked. 28.05.21

C'est ainsi que les médias ont abordé la Covid. Ayez peur de tout, de la glace au sperme. Avoir peur d'être grand. Avoir peur d'être chauve. Avoir peur d'aller dans les magasins et d'accepter les livraisons à domicile. Et si vous êtes un homme, ce n'est pas seulement le sperme qui doit vous inquiéter, mais aussi vos testicules, votre fonction érectile et votre fertilité. Même vos orteils sont en danger.

L'alarmisme est incessant. Ayez peur de vos animaux de compagnie. Ayez peur pour vos animaux de compagnie. Ayez simplement peur.

Les médias nous ont servi une corne d'abondance d'articles et de nouvelles effrayantes au sujet de la Covid-19 en 2020 et 2021. En écrivant mon nouveau livre, A State of Fear : How the UK Government Weaponised Fear During the Covid-19 Pandemic ("Un Etat de peur : comment le gouvernement britannique a instrumentalisé la peur pendant la pandémie de la Covid-19"), j'ai rencontré une panoplie de titres alarmistes. Ceux-ci témoignaient du rôle important joué par les médias dans la création de notre état de peur.

Bien sûr, les médias ne devraient pas craindre de rapporter des nouvelles effrayantes pendant une pandémie. Ils devraient nous informer du nombre de décès, des politiques mises en œuvre pour lutter contre la pandémie et des derniers développements scientifiques. Mais pendant la campagne Covid, les médias sont allés au-delà des reportages sur la pandémie. Au lieu de cela, ils ont semblé obéir aux vieux impératifs commerciaux : " Si ça fait peur, c'est diffusé " et " Si ça saigne, c'est diffusé ". Il semble que la peur fasse vendre.

Le climat d'anxiété et de peur que cela a contribué à créer a été étouffant. Les bilans des décès étaient constamment brandis sans tenir compte du nombre de personnes qui meurent chaque jour au Royaume-Uni, et les admissions à l'hôpital étaient signalées alors que les guérisons ne l'étaient pas. En conséquence, la Covid est souvent apparue comme une condamnation à mort, une maladie dont on ne se remet pas - même si l'on savait dès le départ que la Covid était une maladie bénigne pour la majorité des gens.



Il n'est donc pas surprenant que les Britanniques aient été l'une des populations les plus effrayées au monde. Diverses études ont montré que nous étions plus préoccupés que les autres pays par la propagation de la Covid et moins confiants dans la capacité de notre gouvernement à y faire face. Une enquête réalisée en juillet 2020 a montré que le public britannique pensait qu'entre six et sept pour cent de la population était morte de la Covid - ce qui représentait environ 100 fois le taux de mortalité réel à l'époque. En effet, si six ou sept pour cent des Britanniques étaient morts de la Covid, cela aurait représenté environ 4 500 000 corps - nous l'aurions remarqué, vous ne pensez pas ?...



