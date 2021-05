La Floride et DeSantis défient la Covid-19 et ses détracteurs. Le gouverneur a gardé l'Etat ouvert attirant l'activité économique avec un taux de décès relativement faible aux USA (Bloomberg)

La Floride et DeSantis défient la Covid-19 et ses détracteurs Article originel : Florida and DeSantis Defy Covid-19 and the Critics Par Joe Nocera Bloomberg, 21.05.21

Et le gagnant de la pandémie est... la Floride et son gouverneur, Ron DeSantis.

Quelqu'un peut-il en douter ? Alors que le pays tente de se remettre de la pandémie, tant sur le plan psychologique qu'économique, la Floride a une longueur d'avance sur presque tous les autres États U.S. En mars, son taux de chômage était de 4,7 %, contre 8,5 % à New York et 8,3 % en Californie. Selon le Census Bureau, plus de 250 000 personnes ont déménagé en Floride l'année dernière, ce qui la place en deuxième position derrière le Texas. D'après toutes les indications, l'afflux ne fait que s'accélérer en 2021.



La raison, bien sûr, est qu'en Floride, la pandémie est traitée comme de l'histoire ancienne. Les victimes de la Covid-19 meurent-elles encore en Floride ? Oui. Mais les chiffres sont relativement faibles : 45 décès mercredi, par exemple. Plus précisément, tout au long de la pandémie, DeSantis a insisté pour que l'État reste ouvert aux affaires, alors que d'autres États se confinaient pendant des mois. DeSantis a été l'un des derniers gouverneurs à émettre un ordre de rester à la maison, ce qu'il a fait seulement après des semaines de critiques incessantes, et l'un des premiers à rouvrir. Il a exigé que les écoles restent ouvertes, en opposition avec les syndicats d'enseignants. ("Fermer les écoles à cause du coronavirus est probablement la plus grande erreur de santé publique de l'histoire moderne des Etats-Unis", a-t-il déclaré). Et il a interdit aux gouvernements locaux d'appliquer les mandats de portage du masque.

DeSantis a été vilipendé dans les médias, surtout lorsque les cas de Covid ont connu un pic l'année dernière. (Je faisais partie des sceptiques après l'avoir encouragé auparavant.) De nombreux responsables de la santé publique ont prédit que ses politiques seraient désastreuses. Ses détracteurs ont commencé à l'appeler #DeathSantis. Mais ils avaient tort. Pour une raison quelconque, le virus n'a pas écrasé la Floride comme il l'a fait à New York, Rhode Island ou en Arizona. Le troisième État le plus peuplé du pays se classe 20e pour le nombre de cas par habitant et 27e pour le nombre de décès par habitant. Que DeSantis ait été habile ou simplement chanceux, il y a de quoi se vanter du résultat. Ce qui, bien sûr, est exactement ce qu'il a fait...

