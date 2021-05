La "science" des caillots et du vaccin contre la Covid (UK Column)

La "science" des caillots et du vaccin contre la Covid Article originel : Clotting and Covid Vaccine "Science" Par Dr Mike Williams* UK Column News, 2.05.21

Pourtant, les premières alertes concernant le trouble de la coagulation chez Astrazeneca ont été lancées avant la publication du document préliminaire (ci-dessus) et bien avant que la société ne commence à fabriquer les "vaccins" contre la Covid actuels. Bien plus d'une décennie auparavant, pour être précis.

Si l'on se fie aux nouvelles grand public et aux rapports gouvernementaux, on pourrait être amené à croire que les problèmes de coagulation liés aux vaccins contre la Covid sont tout à fait inattendus et rares.

La thrombose et la thrombocytopénie combinées liées à la vaccination contre la Covid sont considérées comme quelque chose de nouveau et de très rare, et si la coagulation se produit dans un organe vital... eh bien, nous en voyons les résultats : des jeunes qui ne devraient pas mourir, meurent.

En fait, nous sommes confrontés à deux problèmes opposés : la thrombose, qui forme un caillot pouvant bloquer un vaisseau apportant du sang à un organe, et la thrombocytopénie, qui réduit le nombre de plaquettes nécessaires à la formation d'un caillot et provoque des saignements, c'est-à-dire des hémorragies. L'un ou l'autre de ces problèmes peut être très difficile à gérer et extrêmement dangereux, voire mortel pour le patient - mais avoir les deux en même temps !

Ils ont proposé d'appeler ce nouveau problème "thrombocytopénie immunitaire prothrombotique induite par le vaccin" (VIPIT). Quelque chose me dit que ce nom va être changé dès que possible.

Les chercheurs "ont cherché à savoir si ces patients pouvaient souffrir d'un trouble prothrombotique causé par des anticorps activateurs de plaquettes dirigés contre le facteur plaquettaire 4 (PF4), comme on sait qu'il est causé par l'héparine et parfois d'autres déclencheurs environnementaux".

Le problème des caillots après la vaccination contre la Covid a été pris plus au sérieux lorsqu'un article en préimpression est paru dans Research Square pour étudier les rapports "de certains receveurs de vaccins développant des événements thrombotiques inhabituels et une thrombocytopénie".

Il est conclu que l'infection grave par la COVID-19 a deux mécanismes distincts : 1) une microangiopathie des capillaires pulmonaires associée à une charge virale infectieuse élevée où la mort des cellules endothéliales libère des pseudovirions dans la circulation, et 2) les pseudovirions se fixent sur les cellules endothéliales ACE2+ les plus répandues dans la peau/graisse sous-cutanée et le cerveau, ce qui active la voie du complément/cascade de coagulation entraînant un état procoagulant systémique ainsi que l'expression endothéliale de cytokines qui produisent la tempête de cytokines.

Nous voyons immédiatement une raison pour laquelle les personnes en surpoids ont un risque plus élevé d'un moins bon résultat après une infection par le SRAS-CoV-2. Nous recevons également un avertissement prophétique de ce qui allait se produire après la vaccination : des caillots cérébraux et la mort.

La protéine spike virale sans ARN viral s'est localisée aux cellules endothéliales ACE2+ dans les microvaisseaux qui étaient les plus abondants dans la graisse sous-cutanée et le cerveau.

Plus préoccupant, le travail fantastique de Margo et al , disponible dès octobre 2020, dans un article intitulé Severe COVID-19: A multifaceted viral vasculopathy syndrome ("COVID-19 sévère : Un syndrome de vasculopathie virale à multiples facettes").

Il convient également de noter que l'agrégation plaquettes-leucocytes était mentionnée dans les documents de 2007 et de 2020. Comment les autorités et les fabricants de médicaments ont-ils pu manquer cela ?

Le SRAS-CoV-2 et sa protéine Spike ont directement stimulé les plaquettes pour faciliter la libération des facteurs de coagulation, la sécrétion de facteurs inflammatoires et la formation d'agrégats leucocytes-plaquettes.

Nos résultats ont mis en évidence une nouvelle fonction du SRAS-CoV-2 sur l'activation des plaquettes via la liaison de la protéine Spike à l'ACE2. L'activation plaquettaire induite par le SRAS-CoV-2 pourrait participer à la formation de thrombus et aux réponses inflammatoires chez les patients atteints de la COVID-19.

En septembre 2020, un autre article a été publié intitulé SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19 (" Le SRAS-CoV-2 se lie à l'ACE2 des plaquettes pour favoriser la thrombose dans la COVID-19"), qui soulignait un problème avec le SRAS-CoV-2 :

On savait en 2007 que le même vecteur utilisé pour de nombreux vaccins contre la Covid provoquait systématiquement une thrombocytopénie. Mais apparemment, cela n'a pas dissuadé les autorités réglementaires britanniques de permettre une autorisation d'urgence pour que cette technologie soit diffusée non seulement sur la population britannique, mais aussi dans de nombreux autres pays du monde.

La thrombocytopénie a été régulièrement rapportée après l'administration de vecteurs adénoviraux de transfert de gènes. Le mécanisme qui sous-tend ce phénomène est actuellement inconnu. Dans cette étude, nous avons évalué l'influence du facteur de von Willebrand (VWF) et de la sélectine P sur la clairance des plaquettes après l'administration d'adénovirus. Chez la souris, la thrombocytopénie survient entre 5 et 24 heures après l'administration de l'adénovirus. Le virus active les plaquettes et induit la formation d'agrégats plaquettes-leucocytes. Il existe une augmentation associée des microparticules dérivées des plaquettes et des leucocytes. L'activation des cellules endothéliales induite par l'adénovirus a été démontrée par l'expression du VCAM-1 sur les cellules endothéliales cultivées et traitées par le virus et par la libération de multimères de poids moléculaire ultra-large du VWF dans les 1 à 2 heures suivant l'administration du virus, avec une augmentation concomitante des microparticules endothéliales.

Le point essentiel de cet article concernant les vaccins contre la Covid est que la protéine spike, dépourvue d'ARN viral, se déplace vers le cerveau et provoque la coagulation. Encore une fois, au cas où vous auriez besoin d'un rappel : les vaccins contre la Covid produisent une telle protéine de pointe.

Un autre article de Nuovo et al, intitulé Endothelial cell damage is the central part of COVID-19 and a mouse model induced by injection of the S1 subunit of the spike protein, dans lequel figure également le Dr Magro, était disponible en ligne le 24 décembre 2020.

Elle conclut que :

Les dommages endothéliaux ACE2+ sont un élément central de la pathologie du SRAS-CoV2 et peuvent être induits par la protéine spike seule ... y compris des dommages neurologiques chez les animaux de laboratoire.

Il semble y avoir un thème commun qui se développe ici.



Caillots résistants

Le voyage ne s'arrête pas là. SARS-CoV-2 spike protein S1 induces fibrin(ogen) resistant to fibrinolysis: Implications for microclot formation in COVID-19 ("La protéine S1 du SRAS-CoV-2 induit une fibrine (ogen) résistante à la fibrinolyse : Implications pour la formation de microcaillots dans le COVID-19") :

Nous suggérons ici que, en partie, la présence de la protéine spike dans la circulation peut contribuer à l'hypercoagulation chez les patients positifs au COVID-19 et peut provoquer une altération substantielle de la fibrinolyse. Cette déficience lytique peut entraîner la persistance de gros microcaillots que nous avons observés ici et précédemment dans les échantillons de plasma des patients COVID-19. Cette observation peut avoir une pertinence clinique importante dans le traitement de l'hypercoagulabilité chez les patients COVID-19.

Traduction libre : la protéine spike peut contribuer à la coagulation et ces caillots peuvent résister à la décomposition par l'organisme.

Un autre : The SARS-CoV-2 spike protein alters barrier function in 2D static and 3D microfluidic in-vitro models of the human blood-brain barrier: ("La protéine spike du SRAS-CoV-2 modifie la fonction de barrière dans des modèles in vitro statiques 2D et microfluidiques 3D de la barrière hémato-encéphalique humaine") :

Les preuves fournies suggèrent que les protéines de pointe du SRAS-CoV-2 déclenchent une réponse pro-inflammatoire sur les cellules endothéliales du cerveau qui peut contribuer à un état altéré de la fonction de la BHE (Barrière Hémato Encéphalique). Ensemble, ces résultats sont les premiers à montrer l'impact direct que la protéine spike du SRAS-CoV-2 pourrait avoir sur les cellules endothéliales du cerveau, offrant ainsi une explication plausible aux conséquences neurologiques observées chez les patients atteints de la COVID-19.

Non seulement la protéine spike peut provoquer à elle seule des caillots, qui pourraient bien résister à la désagrégation, mais il semble également qu'elle puisse altérer la barrière hémato-encéphalique (BHE) et provoquer des dommages neurologiques.

Comme si l'on se moquait de l'intelligence de ceux qui croient encore à la science, voici ce qui vient d'être publié : SARS-CoV-2 spike protein alone may cause lung damage ("la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 peut à elle seule causer des dommages aux poumons") :

"Ces résultats montrent que la souris génétiquement modifiée avec un seul segment de la protéine spike peut être utilisée pour étudier les lésions pulmonaires du SRAS-CoV-2", a déclaré Solopov. "Nous pouvons utiliser cet outil pour mieux comprendre comment la protéine spike provoque des symptômes pulmonaires - même sans le virus intact - afin de développer de nouvelles cibles et de nouveaux traitements pour le COVID-19.



À l'aide d'un nouveau modèle murin de lésion pulmonaire aiguë, les chercheurs ont constaté que l'exposition à la protéine de pointe du SRAS-CoV-2 suffisait à elle seule à induire des symptômes similaires à ceux du COVID-19, notamment une grave inflammation des poumons.



La protéine spike seule peut être étudiée alors qu'elle seule provoque des lésions pulmonaires... Cela ne déclenche-t-il pas l'alarme au sein de la communauté scientifique ?



Un article récent indique clairement que le risque de coagulation lié à un vaccin contre la Covid est bien moindre que si vous contractez le SRAS-CoV-2. Le message est qu'en tenant compte du rapport bénéfice/risque, tout le monde devrait être vacciné.

Les auteurs de ce message n'ont pas tenu compte du fait que, pour effectuer ce calcul bénéfice / risque, le risque mentionné dans l'article d'Oxford doit être multiplié par le risque de recevoir un diagnostic (officiel) de la Covid. Une fois ce calcul effectué, le risque est beaucoup plus élevé pour les personnes vaccinées.

L'image ci-dessous montre dans quelle mesure les vaccins actuels parviennent à produire des protéines de pointe. Les flèches blanches indiquent les protéines de pointe à la surface des cellules après le vaccin d'Astrazeneca. Ces protéines de pointe induites par le vaccin étaient censées provoquer une réponse immunitaire pour protéger la vie - mais, sur la base de la littérature à laquelle j'ai fait référence, nous devrions maintenant les considérer de manière très différente.