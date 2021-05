Le bilan caché du confinement : un million d'écoliers par an auront besoin d'une aide en matière de santé mentale (The Telegraph)

Le bilan caché du confinement : un million d'écoliers par an auront besoin d'une aide en matière de santé mentale Article originel : Lockdown’s hidden toll: million schoolchildren a year will need mental health help Par Laura Donnelly The Telegraph, 8.05.21

Plus d'un million d'enfants par an bénéficieront d'une aide en matière de santé mentale à l'école, sur fond d'inquiétudes quant à la montée en flèche des niveaux d'anxiété alimentés par le confinement.

Le responsable du NHS a déclaré que le service allait étendre d'urgence ses services pour aider les jeunes à faire face aux importantes perturbations causées par la pandémie.

La recherche montre qu'en Angleterre, un enfant sur six âgé de cinq à 16 ans a déclaré avoir un trouble probable de la santé mentale l'année dernière - contre un sur neuf en 2017.

NHS England indique qu'environ 400 équipes de soutien en santé mentale seront opérationnelles dans 3 000 écoles en Angleterre, offrant un soutien à près de trois millions d'élèves d'ici 2023.

Les enseignants et les médecins généralistes pourront orienter les enfants vers ces équipes, qui proposeront des séances de thérapie individuelles et collectives, ainsi que des séances de formation pour les parents.

Selon les responsables de la santé, le programme destiné aux enfants souffrant d'anxiété et de dépression vise à éviter que les problèmes ne dégénèrent en de graves problèmes de santé mentale qui perdurent à l'âge adulte.

Sir Simon Stevens, directeur général du NHS, a déclaré : "Le coronavirus a fait des ravages sur nous tous, notamment sur les enfants qui sont restés à la maison, incapables de voir leurs amis et privés de la routine de la vie scolaire.

"Il est donc urgent de développer les services comme nous le faisons, après ce qui aura été, pour beaucoup, une année d'agitation.

"L'augmentation des investissements dans les services de santé mentale, en particulier pour les enfants et les jeunes, est un élément clé du plan à long terme du NHS, mais nous allons maintenant encore plus loin et plus vite, car offrir une aide et un soutien précoces, avant que les problèmes ne s'aggravent, peut parfois empêcher les problèmes de persister à l'âge adulte."

Santé mentale des enfants et des jeunes en Angleterre, 2020

