Le déploiement des vaccins pour les enfants fait face à des réactions négatives de la part de nombreux médecins et scientifiques (The Telegraph)

Le déploiement des vaccins pour les enfants fait face à des réactions négatives Article originel : Vaccine rollout to children faces backlash Par Camilla Turner THe Telegraph

Le gouvernement est confronté à une réaction négative concernant l'extension de la vaccination aux enfants, certains experts remettant en question les avantages de cette mesure.

Des dizaines de médecins et de scientifiques ont écrit à l'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) pour exprimer leur "grave préoccupation" concernant ces propositions.

Dans une lettre commune, ils ont averti qu'il était "irresponsable, contraire à l'éthique et inutile" de vacciner les enfants et ont exhorté l'organisme de surveillance des médicaments à ne pas "répéter les erreurs du passé".

Leur intervention est intervenue alors que Matt Hancock annonçait que la Grande-Bretagne avait acheté suffisamment de vaccins Pfizer pour vacciner tous les enfants de plus de 12 ans.

Le ministre de la Santé a déclaré que le gouvernement serait "très, très prudent et sensible" quant à l'opportunité de déployer le programme de vaccination des enfants, mais a souligné que la recherche a montré que les vaccins étaient sûrs.

Il a déclaré aux députés, lundi, qu'une décision serait probablement prise dans les deux prochains mois, tandis que le déploiement se poursuivrait dans les groupes d'âge plus jeunes.

La lettre, rédigée par le Dr Ros Jones, pédiatre consultant à la retraite et membre de la Health Advisory and Recovery Team, met en garde la MHRA contre les dangers des vaccins dont la commercialisation est "précipitée".

Ils ont déclaré : "Une extrême prudence a été exercée sur de nombreux aspects de la pandémie, mais c'est sûrement maintenant qu'il faut faire preuve d'une véritable prudence.

"Nous ne devons pas être la génération d'adultes qui, par une hâte et une peur inutiles, met en danger la santé des enfants."

La lettre a été signée par plus de 40 médecins et scientifiques, dont le professeur Karol Sikora, doyen de la faculté de médecine de l'université de Buckingham, et Lord Moonie, ancien consultant en médecine de santé publique.

Elle fait valoir que si le vaccin présente des avantages évidents pour les personnes âgées et vulnérables, l'équilibre entre les avantages et les risques pour les jeunes est "tout à fait différent" puisque les enfants en bonne santé ne courent "pratiquement aucun risque" de contracter la Covid-19.

La lettre poursuit en disant que les enfants n'ont pas besoin de la vaccination pour soutenir l'immunité de groupe, ajoutant que des modélisations récentes suggèrent que le Royaume-Uni a maintenant atteint le seuil d'immunité collective.

"Toutes les interventions médicales comportent un risque d'effets néfastes, et nous avons donc le devoir d'agir avec prudence et proportionnalité", indique la lettre.

"C'est particulièrement le cas lorsqu'on envisage une intervention massive dans une population en bonne santé, situation dans laquelle il doit y avoir des preuves solides d'avantages bien supérieurs aux inconvénients".

Le mois dernier, les ministres ont obtenu 60 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer, en plus des 40 millions initialement achetés, à la suite d'un essai qui a montré une efficacité de 100 % chez les adolescents...

